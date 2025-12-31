TPHCM: Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi

Dự án chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi (TPHCM) không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng đô thị, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “ý Đảng – lòng dân”, khi chủ trương đúng đắn nhận được sự đồng thuận cao và được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực.

Sáng 31-12, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tổ chức Lễ khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, một trong những trục giao thông, thương mại và du lịch quan trọng bậc nhất khu vực trung tâm thành phố. Đến dự có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công trình được triển khai thực hiện từ nguồn tài trợ tự nguyện của Công ty Khang Điền, với sự đồng thuận của UBND TPHCM và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng. Các hạng mục chính bao gồm: cải tạo hệ thống vỉa hè, dải phân cách; chỉnh trang, sơn mới các căn nhà phố, chung cư dọc hai bên tuyến đường nhằm góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và chất lượng không gian công cộng.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm xã hội, sự đồng hành đầy tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của thành phố. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và mong muốn góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị trung tâm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã chủ động đề xuất, tự nguyện tài trợ kinh phí chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi – một trục giao thông, thương mại và du lịch mang tính biểu tượng của TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2025 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và chung sức của người dân, TPHCM đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Thành phố đang ngày càng khởi sắc, khang trang, đáng sống hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng một thành phố hạnh phúc, nơi người dân ngày càng tin tưởng và hài lòng.

Tuyến đường Lê Lợi sau khi được chỉnh trang sạch đẹp hơn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngay sau khi tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo UBND TPHCM khẩn trương triển khai thực hiện, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan. Chỉ trong thời gian khoảng 20 ngày, công trình đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân, góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo khu vực trung tâm thành phố.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Công trình cũng được xem là “phát pháo mở màn” cho mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Nhân dân, trong đó doanh nghiệp chủ động đầu tư các công trình, tiện ích thiết thực, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Du khách quốc tế dạo chơi trên đường Lê Lợi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi không chỉ làm cho bộ mặt đô thị thêm khang trang, hiện đại, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trước thềm năm mới, lan tỏa niềm tin, kỳ vọng về một TPHCM phát triển bền vững, văn minh và hạnh phúc hơn trong tương lai.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

QUỐC HÙNG