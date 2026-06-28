Hành trình tìm lại tên các Anh hùng Liệt sĩ

Những ngày tháng 6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên thuộc 12 đội chuyên trách của TPHCM đang ngày đêm phối hợp, tỉ mẩn thực hiện từng khâu từ khai quật, lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Từng phần mộ được mở ra trong sự trang nghiêm. Từng mẫu hài cốt được tiếp nhận, niêm phong, ghi chép, bảo quản theo quy trình. Mỗi thao tác đều cẩn trọng bởi đằng sau đó là sự mong mỏi, chờ đợi của biết bao gia đình: tìm lại được người thân đã ngã xuống.

Từ Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, công việc này tiếp tục được triển khai tại phường Tân Thuận, xã Củ Chi, xã An Nhơn Tây… Cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ, đoàn viên, chiến sĩ trẻ, hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh TPHCM cũng có mặt, lau dọn bia mộ, tiếp nước, tiếp sức giữa trưa nắng. Kiên trì, lặng lẽ, thành kính, những việc làm ý nghĩa hôm nay đang góp phần nối lại những thông tin còn dang dở, để các anh được trở về bên gia đình.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo 515 TPHCM cùng Thủ trưởng Quân khu 7 kiểm tra trang thiết bị phục vụ lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Công tác lấy mẫu được thực hiện khẩn trương, nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM lau dọn các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Công tác đưa hài cốt liệt sĩ đến khu vực lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các lực lượng rà soát từng công đoạn lấy mẫu ADN

MẠNH THẮNG - THU HOÀI