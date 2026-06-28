Lợi trước mắt, hại lâu dài

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước vụ du khách tố bị người bán ghẹ cân gian tại xã Long Hải (TPHCM). Dù người bán sau đó đã bị xử phạt hành chính vì sử dụng cân không đạt chuẩn, không niêm yết giá, đồng thời cam kết không tái phạm, nhưng câu chuyện vẫn khiến dư luận bức xúc. Bởi đây không phải lần đầu du khách gặp cảnh “tiền mất, bực mang” ở những điểm du lịch.

Một người dân xã Long Hải kể lại, anh đi làm xa, có dịp về chơi nhà, khi hỏi mua tàu hũ thì được báo giá 20.000 đồng/chén. Đến khi người bán biết anh là dân địa phương, vội nói 15.000 đồng/chén. Khoảng chênh lệch ấy không lớn, nhưng đủ để người mua hiểu mình vừa bị “nhìn mặt tính tiền”.

Không chỉ chuyện ăn uống, ngay cả những dịch vụ nhỏ nhất cũng trở thành cơ hội để “móc túi” du khách. Một vị khách phản ánh trên fanpage du lịch của TPHCM rằng, anh đi chơi tại khu vực phía Đông TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) gửi xe tại điểm có niêm yết giá 5.000 đồng/lượt ban ngày, nhưng khi biết anh là khách du lịch, bãi xe đã thu 10.000 đồng cho chưa đầy một giờ gửi xe.

Du lịch không chỉ được tạo nên bởi cảnh đẹp hay những dự án triệu đô, điều níu chân du khách đôi khi chỉ là một nụ cười, một tô bún đúng giá, hay cảm giác được đối xử tử tế. Ngược lại, những hành vi “chặt chém”, dù nhỏ đến đâu, cũng dễ dàng biến thành “điểm trừ” lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong những ngày gần đây, câu chuyện chị Mai bán hàng rong ở biển Nha Trang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi như một hình ảnh đẹp về sự tử tế. Người phụ nữ ấy vô tình trở thành “đại sứ du lịch” nhờ cách buôn bán chân thành và mộc mạc.

Điều đó cho thấy, mỗi người bán hàng rong, giữ xe hay kinh doanh nhỏ lẻ đều có thể trở thành “điểm chạm” đáng nhớ trong hành trình của du khách. Bởi sau cùng, thứ khiến du khách quay lại không chỉ là biển xanh hay hải sản tươi ngon, mà còn là cảm giác mình được tôn trọng khi đặt chân đến một vùng đất.

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SONG THƯ