Phường Tăng Nhơn Phú ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy

Mô hình được xây dựng nhằm phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, gồm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Từ đó tăng cường khả năng phối hợp, hỗ trợ giữa các hộ dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Tại buổi lễ, các tình nguyện viên tham gia mô hình đã xử lý tình huống giả định cháy một gian hàng trong khu vực Đường sách TP Thủ Đức. Việc xử lý nhanh gọn môi trường nhiều vật liệu cháy như khu vực đường sách đã thể hiện năng lực, tính hiệu quả, khả năng phối hợp giữa lực lượng chức năng và người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Cũng nhân dịp này, UBND phường đã trao quyết định thành lập 2 Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố 49 và ban hành Quy chế hoạt động của các tổ liên gia, ghi nhận sự tham gia tích cực, tinh thần trách nhiệm của các hộ dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

QUỲNH YÊN