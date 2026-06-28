Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Phường Tăng Nhơn Phú ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy

SGGP

UBND phường Tăng Nhơn Phú vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng” tại Đường sách TP Thủ Đức (đường Hồ Thị Tư, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM).

Mô hình được xây dựng nhằm phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, gồm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Từ đó tăng cường khả năng phối hợp, hỗ trợ giữa các hộ dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Tại buổi lễ, các tình nguyện viên tham gia mô hình đã xử lý tình huống giả định cháy một gian hàng trong khu vực Đường sách TP Thủ Đức. Việc xử lý nhanh gọn môi trường nhiều vật liệu cháy như khu vực đường sách đã thể hiện năng lực, tính hiệu quả, khả năng phối hợp giữa lực lượng chức năng và người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Cũng nhân dịp này, UBND phường đã trao quyết định thành lập 2 Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố 49 và ban hành Quy chế hoạt động của các tổ liên gia, ghi nhận sự tham gia tích cực, tinh thần trách nhiệm của các hộ dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

Tin liên quan
QUỲNH YÊN

Từ khóa

Phường Tăng Nhơn Phú mô hình phòng cháy chữa cháy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn