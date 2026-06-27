Học sinh trải nghiệm làm nông dân công nghệ cao tại TPHCM

100 học sinh tham gia trải nghiệm

100 học sinh đến từ các Trường THCS Hà Huy Tập, THCS Nhuận Đức và THCS An Nhơn Tây tham gia chương trình.

Học sinh trải nghiệm nghề đan lát Thái Mỹ

Chương trình nhằm giúp học sinh tìm hiểu các giá trị văn hóa nông thôn, ngành nghề truyền thống, đồng thời tiếp cận mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao nhận thức về phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Điểm nhấn là hoạt động trải nghiệm "Một ngày làm nông dân công nghệ cao" tại điểm du lịch sinh thái tri thức nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tại đây, học sinh được tham quan các mô hình trồng rau, nấm, hoa lan, cà chua bi; tìm hiểu quy trình ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Học sinh trải nghiệm trồng rau công nghệ cao

Bên cạnh đó, các em còn tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về ngành nghề nông thôn, nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững.

Theo Ban tổ chức, chương trình tạo điều kiện để học sinh tiếp cận thực tế sản xuất, hiểu hơn về tiềm năng của ngành nghề nông thôn, từ đó hình thành ý thức gìn giữ môi trường, trân trọng giá trị lao động và quan tâm hơn đến xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Học sinh trải nghiệm tráng bánh tráng

Chương trình trải nghiệm ngành nghề nông thôn TPHCM năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM chỉ đạo, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức, là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị ngành nghề nông thôn, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh nông thôn TPHCM năng động, sáng tạo và thân thiện với môi trường.

THÀNH HUY