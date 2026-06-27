Phường Bình Phú ra mắt 3 công cụ phục vụ chuyển đổi số

Ngày 27-6, UBND phường Bình Phú (TPHCM) tổ chức Ngày hội Công dân số năm 2026, với chủ đề "Số hóa cộng đồng - Kết nối tương lai".

Người dân tham gia ngày hội Công dân số năm 2026 với chủ đề "Số hóa cộng đồng - Kết nối tương lai" tại phường Bình Phú. Ảnh: THANH HIỀN

Đông đảo người dân tham gia ngày hội và trải nghiệm chuỗi 10 không gian hoạt động phong phú và thiết thực.

Hành trình trải nghiệm chuyển đổi số bắt đầu với việc khởi tạo "Hộ chiếu số", tham gia "Diễn đàn công dân số" để trang bị kiến thức nhận diện, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Người dân cũng được trực tiếp thực hành tải ứng dụng, sử dụng dịch vụ công, đăng ký chữ ký số, mở tài khoản ngân hàng và trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, ngày hội mang đến không gian tương tác công nghệ, khu vực STEM cho học sinh trải nghiệm AI, lập trình robot cùng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú phát biểu tại ngày hội. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại ngày hội, bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú, cho biết: "Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của tương lai mà hiện diện trong đời sống hàng ngày. Thông qua các không gian trải nghiệm thực tế, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó từng bước hình thành thói quen, kỹ năng số".

Người dân được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số. Ảnh: THANH HIỀN

Trong khuôn khổ của ngày hội, UBND phường Bình Phú ra mắt và đưa vào vận hành 3 công cụ ứng dụng gồm: công cụ chatbot AI hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám sát; Công cụ chatbotAI lĩnh vực văn hóa – xã hội; Hệ thống Dashboard điều hành số, quản lý, theo dõi tiến độ vận hành phường Bình Phú.

Đây là những "trợ lý số" đắc lực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của hệ thống chính trị phường Bình Phú trong việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và đồng hành cùng người dân.

THANH HIỀN