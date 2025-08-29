- Chừng 3 năm qua, du lịch xứ mình có sức bật mới. Những cải thiện về thủ tục nhập cảnh khiến du khách vào nước mình nhanh và dễ dàng hơn. Bức tranh du lịch giảm bớt những mảnh lẻ tẻ từ trung ương tới địa phương. Và góp thêm sự đa dạng, là các cảnh quay ngắn về ẩm thực, thiên nhiên, văn hóa xứ mình.

- Tại sao các clip của người làm nội dung kiêm du khách Tây lại tạo được sự quan tâm lớn?

- Về ẩm thực, họ là những người sành ăn. Dù đến từ Mỹ, châu Âu hay Hàn Quốc, Nhật Bản…, họ đều thúc đẩy thèm thuồng từ các món Việt. Và đặc biệt, món ngon gây thương nhớ ấy hầu hết đều không có trong những nhà hàng sang chảnh. Người làm nội dung lùng sục trong các hẻm hóc, những quán bình dân, tạo nên hứng thú bất tận. Câu chuyện ẩm thực, văn hóa, đời sống của họ tác động mạnh đến tâm trí của người xứ họ. Và thế là, bao nhiêu người khác đã xách ba lô lên đường.

- Những năm trước, thành công của du lịch Thái Lan được coi là hình mẫu. Còn hiện tại, đã có thay đổi nào mới mẻ?

- Do các biến động khó lường, du lịch Thái có dấu hiệu hụt hơi. Rồi họ cũng sẽ tìm ra cách để vượt lên. Ở tầm vĩ mô, cạnh tranh luôn cần những chiến lược bài bản thể hiện bằng chính sách. Còn trong thực tế đời sống, sức thu hút của du lịch Việt lại đến từ sự hấp dẫn tự nhiên.

TƯ QUÉO