Sớm và trễ

- Bác sĩ nói bệnh viện giờ khác trước rồi. Bệnh nhân tới khám có quá trời người trẻ, chứ không chỉ là trung niên hay người già. Mà dù trẻ, họ đã mắc nhiều bệnh nan y. Phổ biến hàng đầu là mỡ máu cao, tim mạch xịch đụi… Tưởng trẻ là phải khỏe chớ?

- Thực tế luôn đáng tin. Không chỉ tim mạch, người trong độ tuổi 20-30 còn mắc những thứ “ớn đạn”, như suy thận, rối loạn tiêu hóa, và trầm cảm. Các bệnh như vậy điều trị đều tốn kém, và không chắc đã khỏi. Chưa kịp già mà sức khỏe đã dặt dẹo, vậy còn hơn là bi kịch. Bệnh tật kéo dài sẽ không thể làm việc bình thường kiếm cơm. Phụ thuộc vào người khác lại tạo ra những ức chế mới.

- Làm thế nào để khỏe mạnh?

- Y học chia ra 4 cấp độ dự phòng. Đó là ngăn ngừa bệnh tật, phát hiện sớm, điều trị tích cực và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Với cá nhân, ngăn ngừa bệnh tật được quyết định bởi lối sống. Áp lực lớn, căng thẳng thường xuyên sẽ dẫn tới sinh hoạt lộn xộn. Đơn giản như bỏ bữa, ăn khuya, uống không đủ nước cũng đã gây ra nhiều hệ lụy. Không thay đổi thói quen, cứ sống như cũ, sẽ không thể có sức khỏe mới.

- Sòng phẳng để sống khác đi, cần sự trung thực với mình mỗi ngày. Muốn trì hoãn, có vô vàn lý do. Sống lành mạnh, chỉ vì đó là điều bắt buộc. Không thay đổi sớm, rồi sẽ là quá trễ.

TƯ QUÉO