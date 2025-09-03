Ủa, sao một doanh nghiệp khá có tiếng trong mảng nhà ở lại đầu tư làm khu công nghiệp? Họ mở rộng lĩnh vực làm ăn, hay là “cắt cầu”, không kinh doanh nhà ở nữa?

- Chuyện đó đâu có lạ trong thời gian gần đây. Doanh thu bất động sản nhà ở giảm mạnh, khiến lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản cũng lao dốc. Họ xem xét thị trường, và nhanh chóng chuyển hướng làm bất động sản công nghiệp. Mảng này vẫn hứa hẹn tăng trưởng tốt trong những năm tới. Lý do là nhu cầu xây nhà máy trong khu công nghiệp vẫn cao.

- Vậy là không chỉ doanh nghiệp nước ngoài, mà cả doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng sẵn sàng bỏ vốn cho sản xuất. Nhưng liệu doanh nghiệp chỉ quen mảng nhà ở có hổng cẳng khi làm một chuyện mới toanh?

- Cách vượt qua thách thức này là họ liên kết với những tên tuổi đã có tên tuổi trên thương trường. Một hướng khác là doanh nghiệp bất động sản nhà ở mua đứt doanh nghiệp đang làm khu công nghiệp. Những chọn lựa kiểu vậy rút ngắn thời gian lần dò, sớm mang lại doanh thu và lợi nhuận.

- Thúc đẩy của thị trường luôn tạo ra động lực thay đổi. Ngay cả lúc khó khăn, người làm ăn vẫn không chịu cảnh bó buộc. Bất động sản công nghiệp giai đoạn này cần có nguồn năng lượng tái tạo, hệ thống quản lý thông minh theo xu hướng xanh. Muốn thích ứng, doanh nghiệp luôn phải tìm ra cách sát hợp để làm mới mình.

TƯ QUÉO