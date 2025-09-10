- Nhìn ở nhà mặt tiền, sẽ thấy một loạt thương hiệu thời trang nội đã rút khỏi kênh bán lẻ truyền thống trong thời gian qua. Nhưng thị trường nữ trang xứ mình lại tăng trưởng tốt trên sàn thương mại điện tử. Vậy rốt cuộc là ngành này lên hương hay lùi xuống?

- Có thương hiệu thất bại và biến mất hẳn, do không chịu nổi chi phí vận hành cao. Ở phía kia, những thương hiệu đáp ứng cho phân khúc tiêu dùng của giới trẻ vẫn thắng thế. Lý do là họ bám sát nhu cầu tiêu dùng, lắng nghe khách mua. Mẫu mã của họ vì thế vừa hợp thời vừa hợp mùa, bán khá chạy. Còn lý do các kênh online mạnh lên là vì chi phí cạnh tranh hơn so với việc đi thuê mặt bằng. Tuy vậy, các doanh nghiệp này cũng phải chi không ít cho quảng cáo trực tuyến.

- Sau một thời gian ngắn xôm tụ, nhiều cửa hiệu mặt tiền đã phải đóng cửa. Để kiếm được khách thuê, chủ nhà phải hạ giá?

- Có khía cạnh đáng nói là giá thuê sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến giá trị bất động sản. Chủ nhà chỉ có thể thương lượng giảm giá ở mức độ không nhiều lắm. Tuy vậy, thương mại điện tử phát triển có thể báo trước xu hướng kinh doanh kiểu truyền thống sẽ gặp khó.

- Đa số khách mua đang coi trọng thương hiệu, mức độ tin cậy và trải nghiệm mua sắm, thay vì giá rẻ. Dù ở phân khúc nào, doanh nghiệp sẽ sống được khi hiểu người tiêu dùng.

TƯ QUÉO