- Năm ngoái, lượng kiều hối của xứ mình đạt kỷ lục 16 tỷ USD. Trong đó, riêng TPHCM chiếm tới 9,6 tỷ USD. Đáng chú ý, lượng kiều hối này cao gấp ba lần đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

- Người Việt xa xứ gửi tiền về cho người thân, gia đình đang sống trong nước. Vậy đây chỉ là tiền, hay còn mang ý nghĩa lớn hơn?

- Dễ thấy nhất là kiều hối làm tăng nguồn cung ngoại tệ, ổn định tỷ giá. Nhưng hơn thế nữa, kiều hối góp phần quan trọng vào kích cầu và đầu tư. Từ đó, kinh tế cả nước và TPHCM đều phát triển ngon hơn. So với năm 2018, lượng kiều hối năm 2024 đã tăng gấp đôi. Điều này cho thấy lòng tin của kiều bào với chính sách trong nước ngày càng sâu hơn.

- Giữa kiều hối với FDI, khác nhau cơ bản ra sao?

- Các chuyên gia tài chính cho biết FDI phụ thuộc lớn vào chính sách ưu đãi. Khi ưu đãi nhiều, nhà đầu tư ngoại đổ tiền vô. Khi thấy chỗ khác có “kèo thơm” hơn, họ lại rút vốn. Còn kiều hối là nguồn tiền cá nhân, chuyển về nước đều đặn và ổn định.

- Ngoài mục đích giúp người thân hoặc mua nhà đất, kiều hối liệu còn khả năng mở mang thêm?

- Nhiều năm nay, lao động xuất khẩu cũng góp phần đáng kể vào dòng kiều hối. Tiền chuyển về cũng dịch chuyển vào trái phiếu, cổ phiếu, mở doanh nghiệp… Tạo công ăn việc làm bền vững, kiều hối sẽ là dòng chảy mạnh hơn.

TƯ QUÉO