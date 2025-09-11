Có chuyện vẫn thắc mắc, là vì sao đa số doanh nghiệp mình rất chú trọng xây dựng thương hiệu. Lợi ích của chuyện này là gì để doanh nghiệp đua nhau?

- Thương hiệu mạnh mang lại nhiều lợi thế, cả cụ thể lẫn vô hình. Dòm vô tên doanh nghiệp mà thấy tin tưởng, khách hàng sẽ mua hàng hóa hoặc dịch vụ dài hạn. Lợi nhuận doanh nghiệp đến từ thiện cảm và lòng tin. Thứ bất ngờ hơn, là khi đã tin vào thương hiệu, doanh nghiệp dễ tăng giá sản phẩm mà khách hàng vẫn chọn mua.

- Còn lợi thế vô hình là gì?

- Ví dụ có 2 doanh nghiệp ngang tầm, ông nào có thương hiệu mạnh hơn sẽ được chú ý vì nổi bật về lợi thế cạnh tranh. Nữa, họ sẽ thu hút được nhân tài về làm việc và đối tác chia sẻ cơ hội phát triển. Còn nhiều cái lợi nữa như có thể thu xếp vay vốn rẻ với kỳ hạn dài, hoặc tránh được thiệt hại do khủng hoảng truyền thông. Khi có sản phẩm mới, danh tiếng cũng giúp doanh nghiệp có thương hiệu mạnh bán hàng dễ hơn.

- Giải thích dễ hiểu vầy cho thấy lòng tin vào thương hiệu sẽ quyết định thành bại của doanh nghiệp. Chi phí lớn dồn vô làm chuyện này sẽ dẫn tới sự bền vững dài hạn. Doanh nghiệp mình lớn lên, phát triển ra ngoài biên giới cũng sẽ thuận lợi khi có danh tiếng bảo chứng. Đi càng xa, sẽ càng nhiều thách thức cho vị thế. Xây thương hiệu mạnh là đường dài bền bỉ.

TƯ QUÉO