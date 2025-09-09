Một doanh nghiệp kinh doanh trong mảng ẩm thực xứ mình đang ráo riết chuẩn bị IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Đánh giá sơ bộ cho thấy giá trị của thương vụ này lên tới tỷ USD. Nếu xảy ra, thương vụ này sẽ tạo nên hiệu ứng dây chuyền tích cực cho cả lĩnh vực.

- Tại sao lại “nếu”?

- Chuyện này được doanh nghiệp dự định cả chục năm trước. Nhưng cứ mỗi lần nhún chân, họ lại thấy không vững bụng. Khi có nguồn vốn lớn đầu tư và đổi chủ, kết quả kinh doanh vài năm gần đây mới khác. Không chỉ có doanh số và lợi nhuận liên tục tăng, doanh nghiệp này còn sở hữu nhà máy chế biến cà phê thành công nhất ở thị trường nội. Làm ăn ngon, chuẩn bị kỹ, IPO mới hiệu quả.

- Không chỉ trong mảng ẩm thực, mà những thương vụ IPO dự kiến có tầm cỡ tỷ đô còn đến từ một số doanh nghiệp khác tấp tểnh lên sàn. Làn sóng này cho thấy điều gì?

- Quy mô của nền kinh tế tăng trưởng mạnh mới làm xuất hiện doanh nghiệp lớn. IPO là cơ hội để thu hút vốn nhiều hơn từ các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp lớn sẽ đủ nguồn lực để tạo ra bước đi mới cho thị trường. Cạnh tranh liên tục sẽ càng làm người tiêu dùng được phục vụ tốt hơn.

- Giá thuê mặt bằng và chi phí vận hành tăng luôn là thách thức. Dù lớn hay nhỏ, doanh nghiệp chỉ vững khi có tăng trưởng minh bạch.

TƯ QUÉO