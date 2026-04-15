HCMC FOODEX 2026 mở rộng cơ hội thị trường cho doanh nghiệp thực phẩm

Ngày 15-4, tại TPHCM, dưới sự chủ trì của UBND TPHCM, hơn 350 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế ngành lương thực, thực phẩm TPHCM lần thứ 5 (HCMC FOODEX 2026). Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đến dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tham quan gian hàng trưng bày tại HCMC FOODEX 2026. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết ngành chế biến lương thực, thực phẩm hiện đóng góp khoảng 14%-15% giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố, giữ vai trò là một trong những ngành trọng yếu. Trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều biến động, mở rộng thị trường tiêu thụ trở thành giải pháp quan trọng để doanh nghiệp duy trì sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố đang tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ như cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường kết nối cung - cầu và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc HCMC FOODEX 2026. Ảnh: MINH XUÂN

HCMC FOODEX 2026 không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày mà còn được định vị là nền tảng xúc tiến thương mại, hướng đến mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị phần. Việc quy tụ các nhà mua hàng, hệ thống phân phối và đối tác quốc tế giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp thị trường, tìm kiếm đơn hàng và thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn.

Theo ông Trần Phú Lữ, Quyền Giám đốc ITPC, triển lãm diễn ra đến ngày 18-4, quy tụ hơn 350 doanh nghiệp với gần 500 gian hàng trong và ngoài nước. Các triển lãm chuyên ngành quy mô lớn đang trở thành kênh xúc tiến hiệu quả, giúp doanh nghiệp vừa quảng bá sản phẩm, vừa cập nhật yêu cầu của thị trường quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xu hướng tiêu dùng, qua đó điều chỉnh chiến lược sản xuất phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tham quan gian hàng trưng bày tại HCMC FOODEX 2026. Ảnh: MINH XUÂN

Tại HCMC FOODEX 2026, chương trình kết nối giao thương (B2B) được tổ chức xuyên suốt với sự tham gia của các nhà mua hàng, hệ thống phân phối đến từ nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc... Dự kiến sẽ có hơn 2.000 cuộc hẹn được thiết lập, mở ra cơ hội mở rộng đầu ra, nâng độ phủ sản phẩm cho doanh nghiệp trong nước. Song song đó, các hội thảo chuyên đề, trình diễn công nghệ và hoạt động trải nghiệm cũng góp phần cung cấp thêm thông tin thị trường, giúp doanh nghiệp định hướng phát triển sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế.

ÁI VÂN