HĐND TPHCM xem xét quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng

Kỳ họp dự kiến diễn ra vào sáng thứ Sáu ngày 6-2-2026, tại Hội trường TPHCM (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hoà, TPHCM).

Thường trực HĐND TPHCM vừa có quyết định triệu tập đại biểu HĐND TPHCM tham dự kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến 5 nội dung thuộc nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 10 nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt.

* Đối với nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, các đại biểu sẽ xem xét, cho ý kiến về:

Quy định trình tự, thủ tục việc tổ chức trước điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi, xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.

Quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng tại TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Thông tri 02-TT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM. Thông tri 02 nêu rõ: Báo Sài Gòn Giải Phóng (Báo SGGP) là tờ báo Đảng của TPHCM được Thành ủy TPHCM lựa chọn để thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM.

* Đối với nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt, các đại biểu sẽ xem xét, cho ý kiến về:

Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 4) theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Danh mục các dự án được tổ chức thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi, xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 12 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC) nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2026 – 2030.

Các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến về việc thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Cho ý kiến đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; Dự án xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3 TPHCM; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc).

Lĩnh vực y tế, xem xét việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 399/NQ-HĐND của HĐND TPHCM quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do TPHCM quản lý.

