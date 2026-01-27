Thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Báo Sài Gòn Giải Phóng là tờ báo Đảng của TPHCM được Thành ủy TPHCM lựa chọn để thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố.

Chiều 27-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt Thông tri số 02-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, về thực hiện Thông tri số 02 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu ở các phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Nam Tư, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực phía Nam; TS Phùng Ngọc Bảo, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam; Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Thực hiện lời Bác dạy đẩy mạnh việc đọc và làm theo báo Đảng

Trong thời đại ngày nay, vai trò của báo chí trong đời sống xã hội ngày càng quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc; đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải triển khai một số nội dung cơ bản của Thông tri số 02 và Kế hoạch số 24. Ảnh: VĂN MINH

Báo chí còn đóng góp quan trọng vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hình thành và từng bước hoàn chỉnh lý luận của Đảng.

Khẳng định đọc báo Đảng là nhiệm vụ chính trị, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng ta mạnh vì Đảng ta tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, suốt từ trên xuống dưới. Tờ báo của Đảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động thông suốt và thống nhất. Tờ báo Đảng là như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác. Hàng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta. Nếu cứ cắm đầu làm việc, mà không xem, không nghiên cứu báo Đảng, thì khác nào nhắm mắt đi đêm; nhất định sẽ lúng túng, vấp váp, hỏng việc. Vì vậy, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, toàn thể đảng viên và cốt cán, cần phải xem báo Đảng.

Theo đó, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản đã triển khai một số nội dung cơ bản của Thông tri số 02 và Kế hoạch số 24 về thực hiện Thông tri số 02 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM.

Cụ thể, Thông tri số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nêu rõ: Báo Sài Gòn Giải Phóng (Báo SGGP) là tờ báo Đảng của TPHCM được Thành ủy TPHCM lựa chọn để thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM.

Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực phía Nam Lê Nam Tư phát biểu. Ảnh: VĂN MINH



Báo SGGP cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức; xác định rõ vị trí, vai trò của mình, nỗ lực cùng với các báo và tạp chí của Đảng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần khẳng định tính chính thống, vai trò tạo “dòng thông tin chủ lưu tích cực” nhằm định hướng dư luận xã hội và tình hình nhân dân.

Cùng với đó, tích cực hơn nữa trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước; công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống thiên tai, phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

TS Phùng Ngọc Bảo, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Song song đó, Báo SGGP không ngừng nâng cao tính chuẩn mực, tính chiến đấu, tiên phong và tinh thần xây dựng trong sản xuất các sản phẩm báo chí, nhất là những tác phẩm liên quan đến nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; tăng cường lan tỏa những cách làm hay, tích cực, hiệu quả từ các mô hình thực tiễn.

Nghiên cứu hình thành hệ thống phát hành đồng bộ

Kết luận hội nghị, đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và 168 phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai thực hiện Thông tri số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đạt hiệu quả; bảo đảm các đối tượng theo quy định được trang bị báo, tạp chí của Đảng kịp thời, đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đối với các cơ quan báo chí như Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng chí Tăng Hữu Phong đánh giá thời gian qua cả 3 cơ quan đã có những bứt phá về nội dung, đẩy mạnh thông tin phản ánh sự phát triển của Thành phố, nhất là tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và TPHCM. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục chủ động nâng cao chất lượng nội dung trong thời gian tới.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng cường cộng tác, cung cấp tin, bài về hoạt động của cơ quan, đơn vị; vừa góp phần giới thiệu, lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả, vừa đóng góp cho công tác tuyên truyền, bồi đắp nền tảng lý luận của Đảng.

Đồng chí Tăng Hữu Phong kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Chia sẻ về khó khăn trong công tác phát hành khi đối tượng và địa bàn mở rộng, đồng chí Tăng Hữu Phong lưu ý các cơ quan báo chí cần đặc biệt quan tâm, bảo đảm đưa báo, tạp chí đến tay bạn đọc nhanh, kịp thời. Đồng chí gợi mở nghiên cứu hình thành hệ thống phát hành có sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí, nhằm tạo thuận lợi trong tổ chức phát hành, tăng tính đồng bộ và hiệu quả trong điều kiện hiện nay.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát các đối tượng được trang bị báo, tạp chí của Đảng trong chức sắc, chức việc và người đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn TPHCM; bảo đảm đúng đối tượng, không để sót trong quá trình phát hành.

Mời bạn đọc xem toàn văn Thông tri số 02 tại đây

Về đối tượng và nguồn kinh phí đặt mua báo và tạp chí của Đảng gồm: Nhóm 1: Mỗi chi bộ đảng, mỗi ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân xã, phường, đặc khu, mỗi cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cả nước đều có Báo Nhân Dân (hằng ngày) và các báo của đảng bộ địa phương mình (Báo Sài Gòn Giải Phóng). Mỗi Đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một Tạp chí Cộng sản”. Nhóm 2: Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhóm 3: Mỗi đồng chí Thành ủy viên; mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành (cấp trưởng, phó); lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã, đặc khu; các cán bộ lãnh đạo nguyên là Thành ủy viên, nguyên Tỉnh ủy viên; các đồng chí lão thành cách mạng thuộc Thành ủy quản lý; mỗi cấp ủy từ đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận trở lên; đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM. Nhóm 4: Đảng viên được trao huy hiệu Đảng, nhóm từ 30 tuổi Đảng trở lên, đã nghỉ hưu và đang sinh hoạt tại các chi bộ khu phố, ấp thuộc Đảng bộ phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM. Nhóm 5: Các chức danh ở khu phố, ấp, gồm: Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, bí thư chi đoàn thanh niên, trưởng chi hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, hội nông dân, chi hội trưởng phụ nữ, trưởng khu phố, ấp. Nhóm 6: Các chức sắc, chức việc là người đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn TPHCM. Số điện thoại đường dây nóng khiếu nại, phản ánh tình hình phát hành Báo Sài Gòn Giải Phóng: 0986.449449

VĂN MINH