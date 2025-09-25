Hệ sinh thái ven biển toàn thế giới đối mặt suy thoái nghiêm trọng

Theo Báo cáo Tình trạng hệ sinh thái ven biển toàn cầu được công bố tại Diễn đàn Ven biển thế giới 2025 diễn ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, các hệ sinh thái ven biển trên toàn thế giới đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái ở các mức độ khác nhau trong suốt nửa thế kỷ qua.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: PRNEWSWIRE

Báo cáo trên cho biết những hệ sinh thái bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm thảm cỏ biển, rạn san hô, rạn sò và rừng tảo bẹ, với tỷ lệ mất mát ròng trung bình hàng năm vượt quá 1%. Sự suy giảm nghiêm trọng này đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về quy mô quần thể của nhiều loài sinh vật phụ thuộc vào các môi trường sống ven biển này.



Đáng lo ngại, hơn 10% các loài trong hầu hết các nhóm sinh vật ven biển đang đối mặt với nguy cơ bị đe dọa, trong đó các loài chim biển, động vật không xương sống biển và rùa biển là những nhóm có tỷ lệ bị đe dọa vượt quá 30%.



Đây là nghiên cứu đánh giá hệ thống quy mô toàn cầu đầu tiên về sự phân bố, xu hướng và các yếu tố tác động chính đến 13 loại hệ sinh thái ven biển. Báo cáo đã chỉ ra 3 nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng suy thoái hệ sinh thái ven biển hiện nay, đó là tình trạng đô thị hóa vùng ven biển; sự nóng lên và axit hóa nước biển do biến đổi khí hậu; hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản, tài nguyên khoáng sản và năng lượng.

