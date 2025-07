Hiểm họa đường cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm 85F - 000.xx của nhà xe T.T. (tỉnh Khánh Hòa), chở theo 41 người, khi lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng) thì xe bị nổ lốp. Khu vực xảy ra sự cố không có làn dừng khẩn cấp, tài xế buộc phải cho xe dừng lại bên làn đường ngoài cùng, rồi xuống kiểm tra. Ngay lúc này, xe giường nằm 78F - 002.xx của nhà xe N.Y. 78 chở hơn 30 người, từ phía sau chạy tới tông vào đuôi xe 85F - 000.xx. Hậu quả vụ việc khiến 3 người tử vong và hàng chục hành khách khác bị thương.

Đặc biệt, các vụ tai nạn xảy ra khi xe gặp sự cố phải dừng lại để xử lý trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã từng xảy ra nhiều lần. Trước đó, tháng 9-2024, chiếc xe khách giường nằm khi lưu thông đến Km 191+500 trên đường cao tốc thì gặp sự cố nên phải dừng trên làn phải đường (hướng Khánh Hòa - TPHCM). Chỉ ít phút sau, một chiếc xe khách lưu thông cùng chiều đã tông trực diện vào đuôi xe giường nằm khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 100,8km, toàn tuyến đi qua tỉnh Lâm Đồng, được đưa vào khai thác từ tháng 5-2023. Từ khi vận hành cho đến nay, tuyến đường này đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông. Trong đó, nhiều vụ tai nạn xảy ra khi phương tiện gặp sự cố, dừng hoặc chạy chậm trên phần đường chính vì không có làn dừng khẩn cấp để né tránh.

Theo ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, từ khi đưa vào sử dụng cho đến nay, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ được thiết kế mỗi bên 2 làn xe. Đặc biệt, trên tuyến đường này chưa được bố trí làn dừng khẩn cấp xuyên suốt, mà cứ cách 4-5km mới bố trí một điểm dừng. Thực tế, chính khoảng cách làn dừng khẩn cấp quá xa, nên trong tình huống khẩn cấp, tài xế không kịp di chuyển đến điểm dừng, phải dừng ngay trên làn đường chính, rất dễ xảy ra tai nạn.

Anh Nguyễn Văn Thành, tài xế container chạy tuyến Bắc - Nam, chia sẻ: “Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết không có làn dừng khẩn cấp liền mạch. Xe gặp sự cố phải dừng ngay trên làn xe chạy, cực kỳ nguy hiểm. Bản thân tôi khi xe nổ lốp cũng phải bật cảnh báo, đặt tam giác phản quang, nhưng vẫn run vì xe chạy tốc độ cao lao tới rất sát”.

Đại diện đơn vị quản lý vận hành đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thừa nhận: “Khi thiết kế, do thiếu kinh phí, dự án phải cắt giảm làn dừng khẩn cấp. Đây là vấn đề tồn tại không chỉ riêng tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết mà cả các tuyến cao tốc mới như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm. Tuy nhiên, hệ lụy là tai nạn tăng cao, nhất là các vụ va chạm xe dừng khẩn cấp và xe lưu thông tốc độ cao”.

Một số tài xế cũng cho rằng, việc thiếu làn dừng khẩn cấp khiến mọi sự cố nhỏ đều có thể biến thành thảm họa. Trong điều kiện xe chạy tốc độ cao, tầm nhìn bị che khuất hoặc thiếu chú ý, chỉ cần một phương tiện dừng đột ngột trên làn chính, nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn rất lớn.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Ngọc Thanh cho biết, đơn vị đã nhiều lần kiến nghị Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) nghiên cứu bổ sung làn dừng khẩn cấp cho tuyến cao tốc này, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Trong khi chờ giải pháp lâu dài, lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường cao tốc khuyến cáo các tài xế khi lưu thông cần chú ý kiểm tra kỹ phương tiện, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế dừng đỗ trên cao tốc nếu không thực sự khẩn cấp. Đặc biệt, trong trường hợp buộc phải dừng, phải bật đèn cảnh báo, đặt biển tam giác phản quang đúng quy định và gọi cứu hộ khẩn cấp ngay để hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết rạng sáng 9-7, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đã tiếp nhận cấp cứu bé trai T.H.N. (9 tuổi, ngụ TPHCM) trong tình trạng chấn thương nặng. Tại khoa Cấp cứu, kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhi dập phổi, dập gan, chấn thương lách, xuất huyết ít. Ê kíp điều trị tiến hành truyền kháng sinh, giảm đau, tiêm phòng uốn ván cho trẻ, hỗ trợ thở oxy qua cannula. Hiện tại, trẻ tỉnh táo, tâm lý ổn định. Các bác sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng của bệnh nhi và có phương án điều trị phù hợp. Cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận điều trị 2 nạn nhân khác trong vụ tai nạn.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 9-7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 106/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông, làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, đặc biệt là xe chở người khối lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về thời gian làm việc của người lái xe.

LÂM NGUYÊN