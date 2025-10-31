Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM kiện toàn các ban chuyên môn

Sau sáp nhập, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) TPHCM có 600 hội viên, chiếm 98% tổng số DN trong nền kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng giao thương, hiệp hội đã kiện toàn lại các ban chuyên môn.

Chiều 31-10, tại phường Vũng Tàu, Hiệp hội DNNVV TPHCM tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV TPHCM thông tin, sau khi hợp nhất, hiệp hội quy tụ 600 hội viên, thành lập 5 chi hội địa phương tại các xã, phường trên địa bàn TPHCM.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV TPHCM chủ trì hội nghị ban chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 để kiện toàn các ban chuyên môn. Ảnh: QUANG VŨ

Hiệp hội hoạt động dựa trên cơ sở tự nguyện nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ các DN lẫn nhau trong phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên. Cùng với đó, hiệp hội giữ vai trò cầu nối giữa các DNNVV với các cơ quan chức năng, đóng góp ý kiến với các cơ quan Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội DNNVV TPHCM tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại khách sạn Vias (phường Vũng Tàu, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, Hiệp hội DNNVV TPHCM đã thống nhất kiện toàn lại các ban chuyên môn của hiệp hội như: Ban đào tạo và phát triển hội viên; ban kết nối giao thương và xúc tiến thương mại; ban truyền thông và tổ chức sự kiện; ban tài chính; ban pháp chế; ban kiểm tra… Các ban này sẽ giúp hiệp hội duy trì hoạt động; mở rộng kết nối giao thương, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng DN.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hiệp hội DNNVV TPHCM đặt mục tiêu mở rộng kết nối giao thương với các Hiệp hội DN tỉnh bạn, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, logistics, kho bãi, khu công nghiệp, sản xuất và xuất khẩu thủy hải sản, nông sản và du lịch. Hiệp hội cũng sẽ tiếp tục liên kết với các cơ quan chức năng ở địa phương và Trung ương để hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng cho DN...

QUANG VŨ