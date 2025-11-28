Sông Đốc sẽ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Cà Mau

Xã Sông Đốc có đội tàu khai thác thuỷ sản lớn nhất tỉnh Cà Mau, có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển. Ngoài ra, đảo Hòn Chuối vừa là điểm tựa kinh tế, du lịch biển vừa có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đến trước năm 2030, xã Sông Đốc hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Cầu bắc qua Sông Ông Đốc

Diện mạo đô thị khởi sắc

Những năm gần đây, diện mạo đô thị xã Sông Đốc có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư. Là người dân sống nơi cửa biển Sông Đốc, ông Nguyễn Phước Tiên (nhà ấp 6B, xã Sông Đốc) chia sẻ: “Một trong những công trình quan trọng đối với người dân nơi đây là cầu bắc qua Sông Ông Đốc, giúp kết nối thông suốt hai bờ cửa biển, việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân nơi cửa biển thuận lợi hơn".

Cửa biển Sông Đốc (xã Sông Đốc) có đội tàu đánh cá lớn nhất tỉnh Cà Mau

Ngoài cầu bắc qua Sông Ông Đốc còn nhiều công trình quan trọng khác như: trục đường Đông - Tây nối bờ Nam Sông Ông Đốc với Gành Hào, công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954, các khu tái định cư và nhiều dự án phát triển đô thị trên địa bàn xã. Hiện nay, Sông Đốc đạt khoảng 60% tiêu chí của đô thị loại III về phân loại đô thị, tạo tiền đề để hướng tới nâng loại đơn vị hành chính từ xã lên phường (loại IV) trực thuộc tỉnh trong thời gian tới.

Xã Sông Đốc có đội tàu khai thác thuỷ sản lớn nhất tỉnh Cà Mau với hơn 1.200 chiếc, sản lượng khai thác thuỷ sản trên 130.000 tấn/năm; có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển của tỉnh Cà Mau. Ngoài ra, đảo Hòn Chuối vừa là điểm tựa kinh tế, du lịch biển vừa có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Theo quy hoạch tổng thể, Sông Đốc được tổ chức thành 4 không gian chính: Không gian phát triển đô thị - phát triển du lịch, công nghiệp - dịch vụ và không gian phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đây là cơ sở để đầu tư hạ tầng đồng bộ. Dự báo tỷ lệ đô thị hóa đến cuối năm 2025 là 78% và phát triển thành phường thuộc tỉnh trong giai đoạn đến năm 2030.

Với các định hướng quy hoạch cảng biển và chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Sông Đốc đẩy mạnh phát triển cảng kết hợp, chế biến thủy sản công nghệ cao, dịch vụ hậu cần và du lịch. Đến trước năm 2030, Sông Đốc hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954

Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế, Sông Đốc vẫn còn hạn chế cần khắc phục như: Hạ tầng kết nối chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trung và dài hạn. Năng lực chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và thương mại - dịch vụ còn yếu, chưa tập trung, thiếu ngành công nghiệp phụ trợ. Thủ tục hành chính trong khai thác thủy sản còn chồng chéo. Đô thị phát triển tự phát chưa bền vững, hạ tầng đô thị chật hẹp, quản lý trật tự đô thị còn nhiều hạn chế; an sinh xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Nguồn lực cho đầu tư còn ít, thiếu cơ chế thu hút nhà đầu tư.

Cực tăng trưởng quan trọng

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tiềm năng, thách thức và bối cảnh phát triển của địa phương, đồng chí Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng uỷ xã Sông Đốc thông tin về các giải pháp phát triển của xã trong thời gian tới.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược (giao thông - cảng - logistic): Đây là giải pháp then chốt, có ý nghĩa định hướng lâu dài. Cần triển khai đồng bộ quy hoạch xây dựng và phát triển Sông Đốc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2045, bảo đảm chặt chẽ và đồng bộ với quy hoạch tỉnh Cà Mau. Trọng tâm là khu vực phát triển đô thị, tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cảng Sông Đốc, khu neo đậu tránh trú bão và bến thủy nội địa. Qua đó, góp phần giảm chi phí vận tải, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và khách du lịch. Ưu tiên hoàn thiện hệ thống kè hai bờ Sông Ông Đốc theo hướng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; từng bước mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực tập trung dân cư tại khu trung tâm, gắn với sắp xếp, bố trí lại dân cư phù hợp.

Sông Đốc là trung tâm nghề cá lớn nhất tỉnh, cần tiếp tục hiện đại hóa đội tàu, áp dụng công nghệ, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi và tuân thủ các quy định quốc tế. Đồng thời, phát triển mạnh các khu, cụm công nghiệp chế biến thủy sản, gia tăng xuất khẩu, tạo thương hiệu thủy sản Sông Đốc trên thị trường trong nước và quốc tế. Có Kế hoạch thu hút đầu tư cho dự án chế biến thủy sản công nghệ cao; tổ chức sàn giao dịch thủy sản, xúc tiến thương mại, phát triển vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm chế biến xuất khẩu. Phát triển thương mại - dịch vụ biển gắn với chợ hải sản đầu mối, khu thương mại ven biển, đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán, chế biến và tiêu thụ thủy sản quy mô lớn.

Phát triển đô thị biển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Chủ động xây dựng chính sách ưu đãi và công bố danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, tập trung vào những dự án có tác động lan tỏa lớn như cảng biển, hạ tầng du lịch và dịch vụ hậu cần. Đồng thời, đẩy mạnh khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong các chuỗi giá trị kinh tế địa phương; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế.

Cũng theo đồng chí Mã Minh Tâm, để góp phần đạt được những quyết tâm trên, xã Sông Đốc cần được tỉnh quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ về ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và hệ thống giao thông kết nối, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế biển. Chấp thuận cơ chế thí điểm nhằm thu hút đầu tư, đồng thời hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho các cụm công nghiệp chế biến thủy sản, góp phần nâng cao chuỗi giá trị thủy sản địa phương. Chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình phát triển du lịch biển - sinh thái gắn với bảo tồn, hướng tới phát triển bền vững. Tăng cường hỗ trợ địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh Sông Đốc.

“Với nền tảng đã được bao thế hệ đắp bồi, với tư duy chiến lược, hành động quyết liệt và khí thế mạnh mẽ của giai đoạn mới, toàn thể hệ thống chính trị và Nhân dân Sông Đốc nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, quyết tâm nhận lấy cơ hội này để xây dựng Sông Đốc trở thành đô thị kinh tế biển phía Tây – phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đột phá của tỉnh Cà Mau, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Mã Minh Tâm nhấn mạnh.

Tin liên quan Xây dựng các phường “hạt nhân” trở thành trung tâm tỉnh Cà Mau

TẤN THÁI