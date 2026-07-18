Sinh viên tình nguyện hỗ trợ nhiều công trình thiết thực tại xã Phú Giáo

Chiều 18-7, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026, chia tay sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) sau 3 tuần đồng hành cùng địa phương.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 27-6 với sự tham gia của 64 chiến sĩ tình nguyện, chia thành 2 đội hình, triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế TPHCM cùng hát tập thể với lãnh đạo xã Phú Giáo. Ảnh: UBND xã Phú Giáo

Đội hình thường trực 1 đã hoàn thành nhiều công trình nổi bật như xây dựng tuyến "Thắp sáng đường quê" dài 1km với 20 đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí 50 triệu đồng; thực hiện tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 2km, trị giá 5 triệu đồng; lắp đặt 12 mắt camera an ninh tại Trường THCS Nguyễn Trãi với kinh phí 20 triệu đồng; xây dựng tuyến đường hoa dài 2km trên tuyến rạch Chàm, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đội hình thường trực 2 cũng để lại nhiều dấu ấn với công trình "Thắp sáng đường quê" dài 1,2km, lắp đặt 15 đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường Cà Na, tổng kinh phí 30 triệu đồng; xây dựng tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 1km, trị giá 6,25 triệu đồng; lắp đặt 10 camera an ninh tại các nút giao thông trên tuyến đường ĐT741; đồng thời thực hiện tuyến đường hoa dài 2km trên tuyến đường An Bình 22.

Những công trình này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn mà còn nâng cao mỹ quan, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo tặng bằng khen cho các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh. Ảnh: UBND xã Phú Giáo

Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là công trình thanh niên "Số hóa địa chỉ đỏ" tại hai di tích lịch sử, gồm Dinh Tỉnh trưởng Phước Thành và Tượng đài Chiến thắng Phước Thành.

Thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu và gắn mã QR, người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin lịch sử bằng thiết bị thông minh, góp phần đổi mới công tác giáo dục truyền thống và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn.

Lãnh đạo xã Phú Giáo trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026. Ảnh: UBND xã Phú Giáo

Dịp này, lãnh đạo xã trao giấy khen và quà tri ân cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026.

ĐỨC TRUNG