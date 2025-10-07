Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc bộ

Vỡ mảng bê tông tại cửa nhận nước của Thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn vào trưa 7-10

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7-10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400 mm, cá biệt có nơi trên 560 mm; trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại Thái Nguyên lúc 17 giờ ngày 7-10 vượt báo động 3 khoảng 2,37 m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56 m và còn tiếp tục lên; đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên; lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động.

Trong đó, tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Các địa phương triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực, thực phẩm cần thiết, phối hợp với cơ quan chức năng, các lực lượng ở địa phương triển khai hỗ trợ nhân dân phòng, chống lũ, lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương.

LÂM NGUYÊN