Hỗ trợ Côn Đảo thực hiện phẫu thuật nội soi có kế hoạch

Một bước tiến mới của y tế Côn Đảo, khi những ca phẫu thuật có kế hoạch đầu tiên đã được thực hiện thành công tại Trung tâm Y tế Quân dân y.

Các bác sĩ phẫu thuật và gây mê của Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình chuẩn bị cho ca phẫu thuật

Các bác sĩ TPHCM luân phiên công tác tại Côn Đảo vừa thực hiện thành công hai trường hợp phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho hai nữ bệnh nhân. Hai ca bệnh đều được hội chẩn trực tuyến với BS-CKII Nguyễn Phúc Minh, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Bình Dân.

Đây là những ca phẫu thuật theo chương trình (phẫu thuật có kế hoạch) đầu tiên được thực hiện tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, mở ra hướng phát triển mới cho chuyên khoa ngoại của trung tâm.

Hai ca bệnh được ê-kíp gồm các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện tại TPHCM phối hợp thực hiện. Cả hai bệnh nhân đều có tiền sử mổ ổ bụng, được chẩn đoán sỏi túi mật và có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Nhờ hội chẩn và chuẩn bị chu đáo, hai ca mổ diễn ra an toàn, không biến chứng, thời gian phẫu thuật trung bình 80 phút, bệnh nhân hồi phục tốt.

Trong quá trình thực hiện, các bác sĩ gây mê đã hội chẩn trực tuyến với chuyên gia của Bệnh viện Bình Dân và được hỗ trợ dụng cụ đặt nội khí quản khó để bảo đảm an toàn gây mê.

Sắp tới, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân Y đặc khu Côn Đảo chuẩn hóa quy trình gây mê, dự phòng đầy đủ các tình huống xảy ra trong khi phẫu thuật. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng gây mê hồi sức cho trung tâm y tế địa phương để đạt chất lượng tương tự Bệnh viện Bình Dân.

Sở Y tế TPHCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bác sĩ nhóm hai đang luân phiên công tác tại Côn Đảo, cùng sự chỉ đạo chuyên môn từ xa của lãnh đạo và các chuyên gia phẫu thuật, gây mê của Bệnh viện Bình Dân.

Phẫu thuật chương trình (còn gọi là phẫu thuật theo kế hoạch) là một thuật ngữ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý bệnh viện và quản lý phẫu thuật được dùng để phân biệt với phẫu thuật cấp cứu, thường chỉ thực hiện được tại các bệnh viện có chuyên khoa ngoại.

KHÁNH CHI