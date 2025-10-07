Ngày về xúc động của bác sĩ sau hành trình đến với người dân Côn Đảo

TS-BS Huỳnh Giang Châu không giấu được xúc động khi nghĩ đến tình cảm của người dân và đồng nghiệp tại buổi sơ kết chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Ngày 7-10, Sở Y tế TPHCM tổ chức Lễ sơ kết chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Theo Sở Y tế TPHCM, với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Trung tâm Quân dân y đặc khu Côn Đảo được triển khai từ ngày 3-9.

Trong đợt 1, có 7 bác sĩ giỏi, tay nghề cao thuộc Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã xung phong tham gia tăng cường.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao tặng bằng khen cho các bệnh viện cử bác sĩ luân phiên đến Côn Đảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau một tháng triển khai, chương trình đã đạt những hiệu quả rõ rệt trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân nơi đảo xa. Theo BS-CKII Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo, số người khám ngoại trú tại đây tăng từ 60 lượt/ngày lên 150-200 lượt/ngày, số bệnh nhân nội trú tăng cao, giảm đáng kể tình trạng chuyển tuyến vào đất liền.

Qua chương trình, nhiều kỹ thuật mới lần đầu tiên được triển khai tại Côn Đảo. Các bác sĩ tích cực chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cho các bác sĩ tại trung tâm, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nhờ đó, người dân được điều trị ngay tại địa phương mà không cần phải chuyển lên tuyến trên.

Trở về sau 1 tháng gắn bó với công tác y tế ở Côn Đảo, TS-BS Huỳnh Giang Châu, Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ đây là trải nghiệm quý giá khi anh và các đồng nghiệp được cống hiến, mang kỹ năng và trái tim người thầy thuốc phục vụ cán bộ chiến sĩ, nhân dân Côn Đảo.

Vượt qua những ngày đầu bỡ ngỡ và khó khăn về cơ sở vật chất, các bác sĩ đã thực hiện khám chữa bệnh cho hơn 2.600 lượt bệnh nhân, phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh phức tạp, nghiêm trọng.

Mỗi ca bệnh được điều trị thành công là một niềm vui vì người dân địa phương được tiếp cận y tế chất lượng cao mà không cần vượt biển vào đất liền.

TS-BS Huỳnh Giang Châu, Bệnh viện Hùng Vương không nén được xúc động khi kể về những ngày công tác tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Chúng tôi cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo đã luôn kiên cường, giữ vững ngọn lửa nghề giữ biển khơi. Và hơn hết, xin được cảm ơn bà con Côn Đảo vì sự tin tưởng của bà con, đó là phần thưởng vô giá với chúng tôi”, TS-BS Huỳnh Giang Châu rơi nước mắt kể.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao Sở Y tế TPHCM vì đã nhanh chóng có những kiến nghị và giải pháp để nâng cao chất lượng Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí xúc động trước sự nỗ lực, dấn thân của các bác sĩ - những người đã điều trị và cấp cứu thành công nhiều ca bệnh khó, để lại những dấu ấn sâu sắc với người dân nơi vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo bước đầu đã đạt hiệu quả thiết thực: người dân được chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh chất lượng; là sự cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM,

phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí đề nghị Sở Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả chương trình luân phiên bác sĩ tại Côn Đảo, qua đó tăng cường cơ chế phối hợp và huy động nguồn lực để thực hiện chương trình đầy đủ, toàn diện và đồng bộ hơn.

Kết quả đợt 1 của chương trình luân phiên bác sĩ cũng thể hiện rõ bước đi, lộ trình, giải pháp vì mục tiêu tăng cường, chuyển giao, giúp đỡ và mở rộng y tế chuyên sâu tại vùng sâu, vùng xa của Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Đồng chí đề nghị Sở Y tế khẩn trương nghiên cứu, ban hành quy chế về tăng cường chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và nguồn nhân lực ở các khu vực trên. Trong đó, có đầy đủ quy chế về tăng cường lực lượng quản lý, lực lượng chuyên gia đầu ngành.

Sở Y tế rà soát tiêu chuẩn, điều kiện hiện nay của Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo để đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền, nhằm đầu tư và nâng cấp chất lượng cho trung tâm; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn đảo và các cơ sở 2 của bệnh viện chuyên khoa tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (trước đây) và có chính sách cơ chế phù hợp với từng nhóm nhân lực. Xác định cơ chế phối hợp với địa phương, các ngành liên quan, các nhà tài trợ để triển khai chương trình luân phiên bác sĩ một cách toàn diện hơn, hiệu quả hơn.

Cũng trong đợt này, BV Hùng Vương, BV Bình Dân, BV Nhi đồng 1, BV Chấn thương Chỉnh hình, BV Nhân dân Gia Định, BV Nguyễn Tri Phương, Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo và 7 bác sĩ đã được Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo. 7 bác sĩ luân phiên đến Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo được tặng bằng khen. Ảnh: HOÀNG HÙNG

