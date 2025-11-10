Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn làm 3 người tử vong

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn, chiều 10-11, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM – Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông TPHCM, cho biết đã đề nghị Công an TPHCM khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định và tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 1K.

Ban ATGT Thành phố trao hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ảnh: HẠNH PHÚC

Sở cũng yêu cầu Tập đoàn Becamex IDC – đơn vị quản lý tuyến đường – khẩn trương rà soát, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông. Đồng thời, Phòng Quản lý Bảo trì và Khai thác công trình giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông tại các giao lộ trọng điểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông TPHCM đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát, đau thương.

Đoàn thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ảnh: HẠNH PHÚC

Theo thông tin từ Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT – Công an TPHCM), vụ tai nạn xảy ra lúc 8 giờ 30 ngày 8-11 tại giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp. Xe đầu kéo BKS 61H-145.30 kéo theo rơ-moóc do tài xế Trịnh Văn Hùng (SN 1992, quê Nghệ An) điều khiển, khi rẽ phải vào Quốc lộ 1K đã va chạm với xe máy chở ba do ông Dương Minh Khang (SN 1957, ngụ Dĩ An) điều khiển, chở theo bà Nguyễn Thị Loan (SN 1962) và cháu Huỳnh Hoàng Anh (SN 2018).

Bà Loan và cháu Hoàng Anh tử vong tại chỗ, ông Khang qua đời tại Bệnh viện Dĩ An lúc 11 giờ cùng ngày. Xe máy bị hư hỏng nặng. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân do tài xế xe đầu kéo không quan sát kỹ khi chuyển hướng. Thời điểm xảy ra tai nạn, đường khô ráo, tầm nhìn thoáng, có tín hiệu đèn đầy đủ, không phát hiện bất cập về hạ tầng.

