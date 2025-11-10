Trắng đêm dọn cây xanh ngã đổ do trời mưa

Ông Ngưu Trọng Phương, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Giáo cho biết, đơn vị đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ, tham gia cùng 20 công nhân xí nghiệp công trình công cộng đến hiện trường xử lý cây xanh ngã đổ. Với tinh thần khẩn trương, đến sáng 10-11, các tuyến đường cơ bản được xử lý xong, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.
Qua thống kê sơ bộ, xác định khoảng 100 cây xanh bị ngã đổ, gãy cành. Hàng chục nhà dân bị ảnh hưởng do bị cây đổ sập mái che, gió thổi tốc mái tôn với thiệt hại ban đầu khoảng 240 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.
Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo cho biết, sự cố chiều 9-11 không gây thiệt hại về người.
Sáng 10-11, lực lượng chức năng tập trung xử lý cây xanh bị ngã đổ trong công viên Trần Quang Diệu. Đây là công viên trung tâm của xã Phú Giáo với số lượng cây nhiều, tạo không gian xanh cho người dân.