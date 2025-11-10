Trắng đêm dọn cây xanh ngã đổ do trời mưa

Cơn mưa lớn chiều 9-11 trên địa bàn xã Phú Giáo (TPHCM) khiến hàng trăm cây xanh bị ngã đổ, gãy cành. Lực lượng chức năng đã xuyên đêm dọn dẹp, đến sáng 10-11, các tuyến đường vào trung tâm hành chính xã đã thông thoáng.

Ông Ngưu Trọng Phương, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Giáo cho biết, đơn vị đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ, tham gia cùng 20 công nhân xí nghiệp công trình công cộng đến hiện trường xử lý cây xanh ngã đổ. Với tinh thần khẩn trương, đến sáng 10-11, các tuyến đường cơ bản được xử lý xong, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Sáng 10-11, một số tuyến đường chính vào trung tâm xã Phú Giáo đã thông thoáng

Qua thống kê sơ bộ, xác định khoảng 100 cây xanh bị ngã đổ, gãy cành. Hàng chục nhà dân bị ảnh hưởng do bị cây đổ sập mái che, gió thổi tốc mái tôn với thiệt hại ban đầu khoảng 240 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo cho biết, sự cố chiều 9-11 không gây thiệt hại về người.

Các lực lượng trắng đêm xử lý cây xanh bật gốc

Sáng 10-11, lực lượng chức năng tập trung xử lý cây xanh bị ngã đổ trong công viên Trần Quang Diệu. Đây là công viên trung tâm của xã Phú Giáo với số lượng cây nhiều, tạo không gian xanh cho người dân.

Cây xanh trong công viên Trần Quang Diệu bị bật gốc

Sáng 10-11, lực lượng chức năng tập trung xử lý cây bị ngã đổ trong công viên

Khẩn trương xử lý sự cố cây xanh ngã đổ

VĂN CHÂU