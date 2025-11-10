Đặc khu Lý Sơn tặng giấy khen 3 người dũng cảm cứu người trong bão

Sáng 10-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), đã trao giấy khen đến ông Phan Duy Quang (thôn Tây An Vĩnh), ông Lê Văn Sanh (thôn Tây An Hải) và ông Lê Thanh Hùng, chủ tàu An Vĩnh Express, vì “đã có thành tích cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13”.

Ông Nguyễn Văn Huy trao giấy khen cho ông Sanh đang điều trị tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn



Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 6-11, khi phát hiện ông Dương Quang Cường (thôn Tây An Vĩnh) nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn, ngay lập tức, ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh dùng thúng ra ứng cứu. Tuy nhiên, sau khi đưa được ông Cường lên thúng, do sóng to, gió lớn, cả ba người bị cuốn trôi ra xa.

Ông Nguyễn Văn Huy trao giấy khen cho ông Quang đang điều trị tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn

Sau hai ngày lênh đênh trên biển, đến 8 giờ 45 phút ngày 8-11, ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) do ông Hoàng Phú Xuyên làm thuyền trưởng phát hiện, cứu lên khi đang trôi về hướng Gia Lai. Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều tàu cứu nạn 09-19-01 thuộc Đồn Biên phòng Lý Sơn, phối hợp với tàu cao tốc An Vĩnh Express và các lực lượng chức năng đưa ông Quang về đất liền an toàn.

Dù sức khỏe còn yếu, ông Quang vẫn xin ở lại tàu An Vĩnh Express để chỉ vị trí tìm kiếm hai người mất tích. Đến 16 giờ ngày 8-11, ông Lê Văn Sanh đã được phát hiện và cứu sống.

Đến 17 giờ 37 ngày 8-11, ông Dương Quang Cường cũng được một tàu cá Quảng Bình cứu sống, cách Lý Sơn khoảng 30 hải lý. Tàu cao tốc An Vĩnh Express tiếp cận đưa về đặc khu Lý Sơn.

NGUYỄN TRANG