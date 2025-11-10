Cưỡng chế, thu hồi khoảng 66.000m² đất lấn chiếm ở đồi cát bay Mũi Né

Hàng chục ngàn m 2 đất bị lấn chiếm, xây dựng các công trình không phép ở khu vực đồi cát bay Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đang bị lực lượng chức năng cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu.

Sáng 10-11, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện, thực hiện cưỡng chế khu đất rộng khoảng 66.000m2 do người dân lấn chiếm trái phép tại khu vực thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né (khu phố 15, phường Mũi Né).

VIDEO: Lực lượng chức năng cưỡng chế, phá bỏ công trình không phép

Cụ thể, lực lượng chức năng đã cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Nguyễn Thị Thu T. và bà Nguyễn Thị Thùy T. (cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng), theo các Quyết định số 1174/QĐ-CCXP và 1175/QĐ-CCXP do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (trước đây) ban hành ngày 20-6-2025. Dự kiến quá trình tổ chức cưỡng chế diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12-11-2025.

Trong ngày đầu cưỡng chế, lực lượng chức năng nhổ bỏ cây trồng, tháo dỡ nhiều công trình xây dựng không phép trên đất, gồm: Khu nhà hàng, nhà ở, hồ bơi, nhà kho... Sau khi giải tỏa các công trình không phép, phần diện tích đất bị lấn chiếm sẽ được bàn giao lại cho UBND phường Mũi Né quản lý.

Nhổ bỏ cây trồng trên đất

Từ tháng 12-2022 đến nay, Báo SGGP đã liên tục phản ánh về việc hơn 73.000m2 đất tại khu vực giáp ranh thắng cảnh nổi tiếng đồi cát bay Mũi Né bị 3 đối tượng lấn chiếm, sang nhượng trái phép, ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình kiên cố.

Hàng loạt công trình không phép bị tháo dỡ

Sau quá trình củng cố hồ sơ, ngày 16-10-2025, UBND phường Mũi Né đã tổ chức cưỡng chế, khôi phục lại tình trạng ban đầu của gần 7.500m2 do ông Lại Thiện P. lấn chiếm. Phần diện tích còn lại hơn 66.000m2 đang cưỡng chế.

TIẾN THẮNG