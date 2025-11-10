Khắc phục nhanh nhất để ổn định đời sống người dân sau bão

Ngày 9-11, tranh thủ thời tiết nắng ráo, lực lượng chức năng ở khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk chạy đua triển khai công tác khắc phục các thiệt hại sau bão số 13. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại bão tại các xã ven biển của tỉnh Gia Lai như: Quy Nhơn Đông, Tuy Phước Đông và Đề Gi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương cần triển khai các biện pháp khắc phục với tinh thần “nhanh nhất - quyết liệt nhất - hiệu quả nhất”, sớm ổn định đời sống người dân. Trước mắt, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở; các địa phương phải tập trung sửa chữa công trình thiết yếu, khôi phục giao thông, điện, thông tin, trường học, vệ sinh môi trường để sớm đưa đời sống trở lại bình thường… Dịp này, Phó Thủ tướng trao hỗ trợ cho 20 gia đình có nhà sập hoàn toàn (mỗi hộ 60 triệu đồng) và 150 suất quà (mỗi suất hơn 2 triệu đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại tại 3 địa phương nói trên.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên gia đình người dân có nhà sập hoàn toàn do bão, triều cường ven đầm Thị Nại (tỉnh Gia Lai) Ảnh: NGỌC OAI

Qua ghi nhận tại đô thị Quy Nhơn (Gia Lai), nhiều khu vực vẫn ngổn ngang, đổ nát, chưa thể khắc phục, hàng trăm hộ dân vẫn mất điện, đời sống gặp nhiều khó khăn. Các vùng ven biển từ Quy Nhơn đến đầm Thị Nại và đầm Đề Gi, nhiều ngôi làng vẫn đang ngổn ngang xơ xác, hàng trăm nhà dân bị sập hoàn toàn, chưa thể dựng lại nhà ở. Tại xã Tuy Phước Đông ven đầm Thị Nại, địa phương thống kê có 91 nhà dân bị sập hoàn toàn, 1.299 nhà bị hư hỏng, tốc mái và gần 3.200 nhà ngập lụt do triều cường.

Lực lượng Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai duy trì 450 cán bộ, chiến sĩ bám chốt giúp dân khắc phục hậu quả... Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông cho biết, chính quyền xã đang trích ngân sách hỗ trợ tiền ăn, bố trí nơi ở tạm cho các hộ có nhà sập. Đồng thời, xã vận động thêm các nguồn tài trợ, hỗ trợ thêm cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

* Cùng ngày, tại tỉnh Đắk Lắk, hơn 300 công nhân, kỹ sư cùng hàng chục phương tiện, máy móc, cơ giới đang làm việc xuyên ngày đêm với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, khẩn trương khắc phục hơn 90m đường sắt Bắc - Nam bị xói lở, hư hại do bão số 13 tại thôn Soi Nga (xã Xuân Lãnh).

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở đường sắt Bắc Nam đoạn qua thôn Soi Nga (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) Ảnh: PHAN TÍN

Bão số 13 kèm mưa lớn đã cuốn sạt nền đường sắt đoạn Km1136 (cung Vân Canh - Phước Lãnh) sâu tới 9m, dài hơn 90m. Tuyến ray bị hỏng chân, treo lơ lửng; một số vị trí xói lở nặng, đổ cột tín hiệu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng đường sắt... Lực lượng thi công đã mở đường tạm, huy động hàng ngàn khối đá từ bên ngoài để gia cố, tạo nền đường ray. Trước mắt, xây dựng cầu tạm gồm 2 mố, 2 trụ và 3 nhịp dầm thép, bảo đảm tàu có thể lưu thông qua khu vực sạt lở với tốc độ 5km/giờ.

Ngày 9-11, 100% các xã, phường ở TP Huế đồng loạt ra quân khắc phục môi trường gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm tái thiết cảnh quan đô thị, góp phần phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ dài ngày. Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh, việc dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ không chỉ giúp cảnh quan đô thị sớm được phục hồi, đời sống và sinh hoạt người dân trở lại bình thường, mà còn là dịp để “xốc lại” tinh thần “Ngày Chủ nhật xanh” sau thời gian bị gián đoạn do mưa lũ kéo dài. VĂN THẮNG

NGỌC OAI