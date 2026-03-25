Hỗ trợ gia hạn thị thực cho người nước ngoài không thể xuất cảnh do chiến sự

Ngày 25-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Tây Ninh cho biết, đang triển khai hỗ trợ gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài không thể xuất cảnh do ảnh hưởng chiến sự, nhằm tạo điều kiện ổn định lưu trú và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Công an Tây Ninh hỗ trợ gia hạn thị thực cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi chiến sự, đồng thời quản lý chặt tình hình cư trú người nước ngoài trên địa bàn

Cụ thể, theo chủ trương của Bộ Công an, việc gia hạn tạm trú áp dụng đối với các trường hợp người nước ngoài không thể xuất cảnh do nguyên nhân khách quan liên quan tình hình xung đột trên thế giới.

Trong đó, đối tượng được xem xét gia hạn tạm trú như sau: công dân các quốc gia thuộc khu vực xảy ra chiến sự được xem xét gia hạn tạm trú nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày, cho đến khi có điều kiện xuất cảnh về nước.

Công dân các quốc gia không thuộc khu vực chiến sự nhưng bị ảnh hưởng hành trình bay, bao gồm các trường hợp phải quá cảnh qua sân bay tại khu vực Trung Đông hoặc bay qua không phận các quốc gia đang đóng cửa thì được gia hạn tạm trú tối đa 30 ngày và cần chủ động sắp xếp hành trình thay thế để xuất cảnh.

Cùng với tạo điều kiện gia hạn thị thực, cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh cũng tăng cường kiểm tra, quản lý cư trú người nước ngoài trên địa bàn. Gần đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, trục xuất nhiều công dân người nước ngoài nhập cảnh du lịch nhưng ở lại làm việc, lưu trú quá hạn.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người nước ngoài chấp hành nghiêm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, làm việc đúng mục đích thị thực, không làm việc trái phép và thực hiện đầy đủ khai báo lưu trú. Các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài cần chủ động rà soát, tuân thủ quy định pháp luật.

QUANG VINH