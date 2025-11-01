Hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 100 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 2427/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đưa hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập do sạt lở ở Đà Nẵng

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho Thành phố Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

* Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11, 12 và đợt mưa lũ kéo dài, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Vận động cứu trợ Trung ương Hà Thị Nga đã ký ban hành thông báo về việc tiếp tục vận động, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 11, số 12 và mưa lũ gây ra.

LÂM NGUYÊN