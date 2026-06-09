TPHCM: Bắt đầu mở cổng đăng ký khảo sát vào lớp 6 năm học 2026-2027

Học sinh tham dự khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) năm học 2025-2026

Cụ thể, từ ngày 9-6, phụ huynh học sinh truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TPHCM tại địa chỉ https://www.tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để đăng ký nguyện vọng trực tuyến và nộp hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn đăng tải trên cổng thông tin điện tử của từng trường.

Trong đó, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh lớp 6 với điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TPHCM, có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của hai môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên ở năm học lớp 5.

Phụ huynh đăng ký trực tuyến, sau đó nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp từ ngày 9 đến ngày 14-6. Chi tiết về hồ sơ đăng ký khảo sát, phụ huynh học sinh tham khảo theo đường dẫn: https://thcsthpttrandainghia.edu.vn/thong-bao-ve-tuyen-sinh-vao-lop-6-truong-thcs-va-thpt-tran-dai-nghia-nam-hoc-2026-2027.

Tương tự, Trường THCS Trần Quốc Toản tuyển 350 học sinh với điều kiện dự tuyển như Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 9 đến ngày 11-6, sau đó nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trường từ ngày 13 đến ngày 14-6. Chi tiết về hồ sơ đăng ký khảo sát, phụ huynh học sinh tham khảo theo đường dẫn: https://thcstranquoctoanq2.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-dau-cap/ke-hoach-to-chuc-khao-sat-danh-gia-nang-luc-hoc-sinh-lop-6-vao-truong-thcs-tran/ct/104950/751914.

Trường THCS Bình Thọ tuyển 315 học sinh với điều kiện dự tuyển tương tự hai trường nói trên. Phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 9 đến 16 giờ 30 ngày 11-6, sau đó nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trường từ ngày 13 đến ngày 15-6. Chi tiết về hồ sơ đăng ký khảo sát, phụ huynh học sinh tham khảo theo đường dẫn: https://thcsbinhtho.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-lop-6/ke-hoach-to-chuc-khao-sat-danh-gia-nang-luc-hoc-sinh-lop-6-vao-truong-trung-hoc/ctfull/101700/751864.

Trường THCS Hoa Lư tuyển 420 học sinh với điều kiện dự tuyển tương tự các trường nói trên. Phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 9 đến 16 giờ 30 ngày 11-6, sau đó nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trường từ ngày 12 đến ngày 14-6. Chi tiết về hồ sơ đăng ký khảo sát, phụ huynh học sinh tham khảo theo đường dẫn: https://www.facebook.com/thcshoaluq9.

Trường THCS Nguyễn An Ninh tuyển 290 học sinh. Điều kiện học sinh tham gia dự tuyển phải đạt mức "Hoàn thành xuất sắc" ở lớp 5; điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4 và lớp 5 của hai môn Toán và Tiếng Việt đều từ 9 điểm trở lên. Phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 9 đến ngày 14-6.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, đối với Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, sở sẽ tổ chức kỳ khảo sát, bao gồm xây dựng đề thi, tổ chức coi thi, chấm bài, phúc khảo. Công tác tổ chức được vận dụng các quy định tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để đảm bảo tính khách quan, chính xác và công bằng.

Với các trường THCS tổ chức khảo sát vào lớp 6 do UBND phường/xã quản lý, Sở GD-ĐT xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan. UBND phường chịu trách nhiệm tổ chức kỳ khảo sát, chấm bài và phúc khảo (nếu có), đảm bảo quy trình được thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác và công bằng.

Học sinh tham gia khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và các trường theo mô hình tiên tiến, hội nhập nói trên nếu không trúng tuyển vẫn được phân bổ chỗ học tại các trường THCS công lập theo nơi ở hiện tại và nguyện vọng xét tuyển của phụ huynh học sinh.

THU TÂM