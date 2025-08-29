Xã hội

"Hố tử thần" sâu 7m bất ngờ xuất hiện ở nhà dân

Người dân đã thả sào đo thử nhưng chưa chạm đáy. Ước tính sâu khoảng 7m, bên trong hố đang đầy nước mưa.

IMG_1994.jpeg
Hố sâu ít nhất 7m xuất hiện trong nhà dân

Ngày 29-8, Trung tá Hứa Văn Cát, Trưởng Công an xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) xác nhận, một hố sụt xuất hiện tại sân nhà bà Lưu Thị Xuân ở thôn Bông và hiện đã mở rộng sau 2 ngày.

Hiện tại, miệng hố rộng hơn 1m. Người dân đã dùng sào dài 7m thăm dò vẫn chưa chạm tới đáy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm và di dời gia đình bà Xuân đến nơi an toàn (cách nhà khoảng 40m).

Sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng gia đình bà Xuân có hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ từ chính quyền và người dân trong thôn để ổn định chỗ ở tạm thời.

IMG_1995.jpeg
Đại diện chính quyền địa phương và người dân chung sức hỗ trợ gia đình bà Xuân. Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Nguyên nhân ban đầu vụ xuất hiện hố sụt được nhận định là do mưa lớn kéo dài từ ngày 21-8, gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi trong xã. Đến nay, nước sông Trung trên địa bàn vẫn dâng cao, nhưng một số điểm ngập úng đã rút bớt.

Chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi hiện trường để ngăn nguy cơ sụt lún thêm và đảm bảo an toàn cho khu dân cư.

>> Dưới đây là một số hình ảnh chính quyền địa phương cùng các lực lượng khẩn trương dựng nhà mới ở vị trí an toàn cho gia đình bà Xuân:

IMG_1998.jpeg
IMG_1999.jpeg
IMG_2001.jpeg
IMG_2002.jpeg
IMG_1996.jpeg
IMG_1997.jpeg
