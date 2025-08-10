Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều nhà gỗ của người dân, thiệt hại hàng tỷ đồng

Chiều 10-8, Chủ tịch UBND xã Hương Đô (tỉnh Hà Tĩnh) Lê Hữu Đồng, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà gỗ gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, gia đình anh Nguyễn Văn T. (trú tại thôn Thái Yên, xã Hương Đô) phát hiện lửa, khói từ trong khu vực nhà mình nên nhanh chóng chạy ra ngoài hô hoán. Khi mọi người đến hiện trường, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội.

Thời tiết nắng nóng, đám cháy lớn khiến việc dập lửa rất khó khăn

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an, quân sự, các đoàn thể, người dân và lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, gió mạnh, nhiệt độ cao khoảng 37-39 độ C, khu vực hiện trường phần lớn là đồ gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Các ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi

Đến khoảng hơn 12 giờ 30 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, dập tắt. Tuy nhiên, 3 ngôi nhà gỗ đã dựng và nhiều vật liệu gỗ khác đang tập kết đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

Theo ông Lê Hữu Đồng, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại rất lớn về tài sản cho gia đình, ước tính ban đầu lên đến khoảng 7 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

>> Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy

DƯƠNG QUANG