Hỏa Lò kể câu chuyện khát vọng hòa bình từ những ngày rực lửa năm 1972

Ngày 25-11, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Ban Quản lý di tích tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng hòa bình” nhân kỷ niệm 53 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 – 12-2025).

Trưng bày gồm ba nội dung: “Ký ức rực lửa”, “Làn sóng phản chiến” và “Vì một bầu trời xanh”. Trong lễ khai mạc, hoạt cảnh tái hiện khoảnh khắc các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nỗ lực cứu chữa người bị thương sau trận bom rải thảm ngày 22-12-1972 khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh GS Đỗ Doãn Đại, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thời điểm ấy chỉ huy kíp trực đào bới, đưa đồng nghiệp và bệnh nhân ra khỏi đống đổ nát đã được tái hiện bằng những chi tiết chân thực.

Ở phần “Ký ức rực lửa”, trưng bày đưa người xem trở lại những ngày cuối tháng 12-1972, khi bầu trời miền Bắc rung chuyển bởi các đợt tập kích bằng B52 của Mỹ trong chiến dịch Linebacker II. Dưới mưa bom dữ dội, lực lượng phòng không và nhân dân Thủ đô phối hợp kiên cường chiến đấu, tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân bền bỉ để bảo vệ Hà Nội.

Sự kiện có sự tham dự nhiều nhân chứng lịch sử và đại diện gia đình những người từng trực tiếp tham gia cuộc chiến

Nội dung “Làn sóng phản chiến” nhấn mạnh một mảng lịch sử ít được biết đến: phong trào phản đối chiến tranh ngay trong lòng nước Mỹ. Những người dân xuống đường, thanh niên đốt giấy nhập ngũ, binh sĩ từ chối tham chiến và các lá thư gửi từ chiến trường bày tỏ mong muốn hòa bình tạo nên bức tranh đa chiều về cuộc chiến - nơi tiếng nói của lương tri vượt qua tiếng bom.

Ở phần “Vì một bầu trời xanh”, trưng bày giới thiệu hình ảnh các phi công Mỹ được trao trả sau Hiệp định Paris (27-1-1973), cũng như những nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh của Việt Nam và Mỹ. Nhiều cựu binh Mỹ đã quay trở lại Việt Nam, góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Văn Trung, nhân chứng từng trực tiếp tham gia chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” chia sẻ, trưng bày khiến ông “như được sống lại những năm tháng hào hùng nhưng đầy mất mát”. Với ông, việc nhắc lại lịch sử là cách lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Ông Đỗ Doãn Lợi, con trai thứ hai của GS Đỗ Doãn Đại cho biết, khi nhìn lại những hiện vật cha mình từng sử dụng trong trận bom 1972, ông cảm nhận rõ sự hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước. “Dù có mất mát, niềm tự hào và lòng biết ơn là điều cần khắc cốt ghi tâm”, ông nói.

Trưng bày “Khát vọng hòa bình” mở cửa đến ngày 20-12-2025, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

