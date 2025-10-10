Hòa Vang khơi dậy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp

Lãnh đạo xã Hòa Vang tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe, thảo luận các nội dung quan trọng gồm dự thảo điều lệ Hội, phương hướng – nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030 và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Hội Doanh nghiệp xã Hòa Vang (trụ sở tại Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp tại xã Hòa Vang.

Hội Doanh nghiệp xã Hòa Vang được thành lập nhằm tập hợp, liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát huy vai trò xung kích của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, Hội Doanh nghiệp xã Hòa Vang đặt mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh, chuyên nghiệp, là nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, xã hiện có 139 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã và gần 600 hộ kinh doanh đang hoạt động. Dù còn nhiều khó khăn, quy mô nhỏ, tích lũy thấp, áp lực cạnh tranh lớn, song cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều doanh nghiệp không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội qua các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đời sống người dân và bảo vệ môi trường.

“Việc thành lập Hội trong thời điểm hiện nay là “đúng lúc và cần thiết”, nhằm cụ thể hóa đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, xem doanh nghiệp, doanh nhân là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo”, ông Nguyện nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội sẽ triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể: tăng cường hợp tác, kết nối giữa các doanh nghiệp; hỗ trợ hội viên quảng bá thương hiệu, tiếp cận chính sách ưu đãi, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số; phát triển hội viên mới và xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh, sáng tạo. Hội cũng sẽ duy trì hoạt động giao lưu, sinh hoạt nghề nghiệp, duy trì “Cà phê Doanh nhân” hàng tháng, qua đó gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Đình Trọng giữ chức chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Hòa Vang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội gồm 21 thành viên, bầu Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Thư ký Hội, thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội thống nhất giao Ban Chấp hành Hội khóa I căn cứ Nghị quyết Đại hội để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sau đại hội, UBND xã Hòa Vang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004-13-10-2025).

XUÂN QUỲNH