Ấm áp các hoạt động nghĩa tình những ngày giáp Tết

Tết năm nay, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo người khó khăn, người cao tuổi và đồng bào tôn giáo được các đơn vị, địa phương tổ chức, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

Tổ đại biểu Quốc hội số 15 và 16 (Đoàn ĐBQH TPHCM) tặng quà Tết cho người dân xã Phước Hải

Ngày 9-2, tại phường Tam Long, Rạch Dừa, Vũng Tàu và các xã Phước Hải, Long Sơn, Tổ đại biểu Quốc hội số 15 và 16 (Đoàn ĐBQH TPHCM) tổ chức đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Tổ đại biểu Quốc hội số 15 và 16 (Đoàn ĐBQH TPHCM) tặng quà Tết cho người dân xã Phước Hải

Tại mỗi địa phương, đoàn trao 50 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con đón Tết ấm áp.

*Cùng ngày, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bình Châu tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn năm 2026.

Lãnh đạo xã Bình Châu tặng quà, chúc Tết các cơ sở tôn giáo

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo xã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và đồng bào tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Phường Bà Rịa tặng quà cho các cụ cao tuổi

*Dịp này, đoàn lãnh đạo phường Bà Rịa đến thăm, chúc thọ trực tiếp 7 cụ từ 95 tuổi trở lên (toàn phường có 27 cụ). Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao quà và bảng mừng thọ, thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người cao tuổi.

Xã Long Điền tổ chức chương trình “Phiên chợ Tết nghĩa tình”

*Tại khu di tích Bàu Thành, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền tổ chức chương trình “Phiên chợ Tết nghĩa tình” mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với 16 gian hàng, phục vụ 300 hộ gia đình khó khăn với các nhu yếu phẩm thiết yếu bằng hình thức phiếu mua hàng miễn phí.

Tổng giá trị chương trình hơn 120 triệu đồng, do các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và nhà hảo tâm đóng góp. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân đón Tết đủ đầy, nghĩa tình.

UBND phường Tam Thắng chúc thọ các cụ cao tuổi

*Chiều cùng ngày, UBND phường Tam Thắng tổ chức 4 đoàn đến thăm, chúc thọ các cụ cao tuổi tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn.

Dịp này, phường thăm và chúc thọ 21 cụ, mỗi suất quà trị giá 2,4 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm, tri ân của chính quyền đối với người cao tuổi.

TRÚC GIANG