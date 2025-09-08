Bùn đất lại phun trào vào khu dân cư do thi công metro Nhổn - Ga Hà Nội

Chiều 8-9, theo phản ánh của nhiều người dân, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, rất nhiều bùn đất đã phun trào từ hệ thống cống thoát nước trong ngõ 7 phố Giang Văn Minh (phường Giảng Võ, Hà Nội) do ảnh hưởng của việc thi công tuyến ngầm của metro Nhổn - ga Hà Nội.

Sau 30 phút, dòng bùn đất đã lan nhanh trên diện rộng, gây ảnh hưởng môi trường và đời sống của người dân tại đây. Ngay khi nhận được thông tin, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã kịp thời huy động cán bộ và nhân viên, phối hợp với nhà thầu thi công tuyến hầm của dự án khẩn trương có mặt tại hiện trường để khoanh vùng, tránh bùn chảy lan sang các vùng khác. Đồng thời, huy động máy bơm hút công suất lớn, xe hút bùn tới hiện trường để xử lý, thu dọn bùn đất. Lực lượng chức năng cũng rào chắn tại những khu vực có bùn đất phun trào nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và hạn chế dòng bùn lan rộng.

Bùn đất phun trào tại khu vực ngõ 7 phố Giang Văn Minh, Hà Nội

Trước đó vào tháng 2-2025, tại khu vực ngõ 7 phố Giang Văn Minh cũng xảy ra hiện tượng bùn đất phun trào lên mặt đất gây ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của người dân. Lý giải về hiện tượng trên, đại diện MRB cho biết, do máy khoan hầm TBM đến vị trí trên, khi gặp túi đất yếu hoặc mạch nước ngầm, hay các vị trí giếng nước khoan cũ, cống thoát nước cũ tạo thành đường đi cho hỗn hợp bùn đất phun trào lên mặt đất.

MINH KHANG