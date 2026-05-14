TPHCM kiến nghị được trao quyền tự chủ về biên chế

TPHCM kiến nghị được Trung ương trao quyền tự chủ trong việc xác định và giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý để bố trí, sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế tại thành phố.

Sáng 14-5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy UBND TPHCM về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2025-2030 từ 10% trở lên.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11; Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân cho biết, Đảng ủy UBND TPHCM đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, phương thức lãnh đạo quyết liệt, linh hoạt và bám sát thực tiễn. Việc triển khai mô hình chính quyền đô thị và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu bước đầu đạt hiệu quả.

Đảng ủy UBND TPHCM cũng kiến nghị Trung ương cho phép thành phố thí điểm thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cấp cơ sở thay thế mô hình cấp xã tại một số khu vực phù hợp, theo hướng tổ chức quản lý “thành phố trong thành phố”. Các đơn vị này vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, vừa được áp dụng cơ chế vận hành linh hoạt về kinh tế - đô thị, với mức độ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, thể chế vượt trội và tính tự chủ cao, nhằm thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh đó, TPHCM kiến nghị được Trung ương trao quyền tự chủ trong việc xác định và giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý, trên cơ sở vị trí việc làm, quy mô dân số, khối lượng công việc, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và khả năng cân đối ngân sách của thành phố…

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết quy định biên chế cấp xã, phường còn bất cập: mỗi phường được bố trí tối đa 70 biên chế, xã là 50 biên chế. Trong khi đó, nhiều phường ở TPHCM có hơn 50.000 dân; còn một số xã như xã Bà Điểm, Đông Thạnh có hơn 200.000 dân, nên dẫn đến thực trạng cán bộ, công chức cấp xã quá tải, phải làm việc ngày đêm.

Trao đổi thêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết thành phố có sự quyết liệt trong việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nhưng vẫn cần lộ trình dài hơi. Vừa qua, Trung ương đã cho chủ trương tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã, tăng Phó trưởng cấp phòng, TPHCM đang hướng dẫn thực hiện. Trung ương cũng cho chủ trương phân loại đơn vị hành chính, thành phố đang đề xuất sắp xếp một số địa phương từ cấp xã lên cấp phường để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 11 Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy UBND TPHCM trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Liên quan công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, đồng chí đề nghị thành phố cần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ công nghệ, dữ liệu, tài chính, quản trị đô thị. Đoàn kiểm tra đề nghị TPHCM phải rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, phù hợp yêu cầu từng lĩnh vực chuyên môn.

Liên quan mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kiến nghị của thành phố về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức ở cấp xã, phường đông dân. Theo đồng chí, cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế phù hợp để bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị đặc biệt như TPHCM.

TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực Công tác chuyển đổi số tại TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật: 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 88%, giải quyết đúng hạn đạt 99,54%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 96,31%. Thành phố đề xuất cắt giảm khoảng 36% (530/1.487) thủ tục hành chính và rà soát 432 thủ tục để tích hợp dữ liệu số. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân trình bày báo cáo Thành phố giữ vững vị trí thứ 2 toàn quốc về Chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (PII), với hệ sinh thái khởi nghiệp chiếm 44% vốn startup cả nước. TPHCM xác định phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10%-11%/năm giai đoạn 2026-2030. Thành phố tập trung phát triển đồng bộ 3 nhóm động lực: thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; phát triển kinh tế số, các ngành mũi nhọn như công nghiệp bán dẫn, AI, Fintech, kinh tế biển và công nghiệp văn hóa. Thành phố xác định đột phá về thể chế và quản trị. Trong đó, triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội; thí điểm mô hình “Đô thị tự chủ” và cơ chế "Sandbox" cho các công nghệ mới. Thành phố quyết tâm cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đến tháng 4-2026, đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng xử lý dứt điểm cho 838/838 dự án tồn đọng, khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng vốn đầu tư…

