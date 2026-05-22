Không để vướng mắc thủ tục làm chậm phát triển ở cơ sở

Sáng 22-5, tại xã Phú Giáo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi làm việc với đảng ủy các phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và các xã Bình Chánh, Phước Hòa, Long Hải, Long Điền, Phú Giáo về kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2026; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, hệ thống chính trị tại các xã, phường cơ bản vận hành ổn định. Công tác xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra; cải cách hành chính, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ.

Các đơn vị sự nghiệp công lập mới thành lập như trạm y tế, trung tâm cung ứng dịch vụ công, ban quản lý dự án từng bước ổn định tổ chức và đi vào hoạt động.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương nêu nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Phường Tây Thạnh gặp áp lực về hạ tầng công nghệ thông tin, trong khi đội ngũ khu phố còn hạn chế kỹ năng số. Xã Phú Giáo chịu áp lực lớn do khối lượng công việc tăng mạnh sau sáp nhập.

Xã Long Điền thiếu nhân lực công an, dẫn đến việc xác minh lý lịch đảng viên còn chậm.

Xã Phước Hòa đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhân lực phục vụ chuyển đổi số khi lực lượng không chuyên trách kết thúc hoạt động.

Nhiều địa phương cũng phản ánh tình trạng thiếu trang thiết bị chuyên môn tại các trạm y tế và trung tâm cung ứng dịch vụ công mới thành lập. Kinh phí hoạt động bước đầu phải tạm ứng từ ngân sách địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của các xã, phường trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động rà soát khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị tháo gỡ; tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, y tế, công nghệ thông tin; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, người đứng đầu các xã, phường phải chịu trách nhiệm đối với các dự án đầu tư công. Các sở, ban, ngành thành phố cần vào cuộc quyết liệt, hướng dẫn tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc liên quan đến thiết bị trạm y tế, chuyển đổi số, sắp xếp khu phố, ấp; tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

TÂM TRANG