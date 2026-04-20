Hoàn thiện thể chế quản lý vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 20-4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 119/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, việc ban hành Nghị định số 119/2026/NĐ-CP là bước đi cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương về hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nợ công.

Nghị định đã tập trung xử lý các điểm nghẽn lớn trong thực tiễn như thủ tục đàm phán, ký kết điều ước quốc tế còn kéo dài, chồng chéo; chậm trễ trong thẩm định, phê duyệt đề xuất vay vốn; cũng như hạn chế về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của địa phương.

Các quy định sửa đổi hướng tới rút ngắn thời gian xử lý thông qua việc quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; tăng cường phân cấp phù hợp với năng lực; đồng thời bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan, trong đó có Luật Quản lý nợ công, Luật Điều ước quốc tế và Luật Ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Theo đại diện Bộ Tài chính, giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ then chốt triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mức tăng trưởng 2 con số, cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao khả năng chống chịu; nhu cầu huy động nguồn vốn ODA và vay ưu đãi tiếp tục ở mức cao, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Trên cơ sở đánh giá giai đoạn 2021 - 2025 và dự báo nhu cầu trong thời gian tới, tổng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 38,2 tỷ USD. Tuy nhiên, việc giải ngân hiệu quả nguồn vốn này đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan và sự chủ động trong tổ chức thực hiện.

Trong bối cảnh đó, Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 16-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2026-2030 đã đưa ra định hướng rõ ràng, khả thi nhằm gắn kết nguồn vốn nước ngoài với các ưu tiên phát triển quốc gia và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Để triển khai hiệu quả, Bộ Tài chính đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách; tăng cường hợp tác với các đối tác phát triển; nâng cao chất lượng chuẩn bị và thực hiện dự án; đổi mới cơ chế tài chính, quản lý rủi ro và tối đa hóa các giá trị phi tài chính như chuyển giao công nghệ, chia sẻ tri thức, nâng cao năng lực thể chế.

