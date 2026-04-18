Chấn chỉnh hành vi tăng giá bất hợp lý

Nhờ điều chỉnh nhiều chính sách thuế, giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây đã giảm mạnh so với hồi đầu tháng 3. Tuy nhiên, người tiêu dùng bức xúc khi giá nhiên liệu giảm, còn giá bán một số mặt hàng, lĩnh vực thiết yếu vẫn neo cao.

Nhiều mặt hàng “giữ giá”

Chỉ vào túi đồ lỉnh kỉnh vừa mua từ chợ, chị Hoàng Mai (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) cho biết giá thực phẩm vẫn chưa hạ nhiệt, nhất là đối với các mặt hàng chế biến sẵn. Một phần cơm sườn trước đây khoảng 35.000 đồng, nay là 40.000 đồng với lý do xăng dầu tăng giá, nên giá nguyên liệu đầu vào tăng theo. Nay giá nhiên liệu giảm, nhưng giá bán không thấy giảm.

“Những tháng trước, tiền chợ của gia đình chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng, nhưng 2 tháng nay mỗi tháng hết khoảng 8 triệu đồng”, chị Mai cho hay.

Khách hàng tìm mua trái cây các loại tại một siêu thị ở TPHCM (ẢNH: GIA HÂN)

Giải thích lý do, bà Nguyễn Năm, chủ một quán ăn tại phường Tân Thới Hiệp, TPHCM, cho hay tiền lương nhân viên phục vụ đã tăng thêm 500.000 đồng/tháng nên giá xăng dầu có giảm về mức cũ thì cũng khó giảm giá mỗi suất ăn. Trước đó, các phần cơm, phở, ly cà phê đều được một số quán ăn tăng từ 3.000-5.000 đồng.

Trong khi đó, so sánh bảng giá hiện tại ở các chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức với giá bán cách nay 1 tháng cho thấy chênh lệch giá vẫn khá cao. Chẳng hạn, nho đỏ là mặt hàng tăng giá mạnh nhất, từ khoảng 30.000 đồng/kg lên 55.000 đồng/kg; bắp cải tím tăng từ 6.000 đồng/kg lên 16.000 đồng/kg; đậu que từ 15.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg; mãng cầu xiêm từ 25.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg.

Nhóm thực phẩm tươi sống cũng tăng giá: sườn non tăng từ 130.000 đồng/kg lên 140.000 đồng/kg, nạc dăm tăng từ 110.000 đồng/kg lên 120.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, giá rau có giảm sâu: cải ngọt giảm sâu nhất, từ 25.000 đồng/kg xuống còn 5.000 đồng/kg; xà lách gai giảm từ 40.000 đồng/kg xuống 20.000 đồng/kg.

Giám sát chặt việc kê khai, niêm yết giá

Theo các tiểu thương, thời điểm này nhiều loại rau vào vụ thu hoạch rộ nên giá giảm mạnh. Trong khi đó, một số loại trái cây và nấm có sản lượng hạn chế hoặc đang trái vụ nên giá tăng. Bên cạnh đó, chủ một doanh nghiệp cung ứng rau củ, thực phẩm cho địa bàn TPHCM phân tích, chi phí hình thành giá hàng hóa không chỉ phụ thuộc vào xăng dầu mà còn bao gồm giống, phân bón, nhân công, chi phí bảo quản và trung gian phân phối…

Ngoài ra, thị trường thường có độ trễ điều chỉnh giá, do nhiều lô hàng đã được thu mua, vận chuyển từ trước với chi phí cao nên phải qua một vài chu kỳ nhập hàng mới phản ánh vào giá bán.

Người tiêu dùng chọn mua trái cây, rau củ tại MM Mega Market, tối 16-4

Đứng ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là việc kê khai, niêm yết và bán theo giá niêm yết.

“Chúng tôi tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng biến động thị trường để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ông Nguyễn Quang Huy cho biết.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, để giá xăng dầu không trở thành “tấm vé thông hành” cho mọi đợt tăng giá, cơ quan chức năng cần theo dõi sát những lĩnh vực có tác động lan tỏa lớn như vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, giao nhận, phân phối bán lẻ, chợ đầu mối, hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống. Ở đâu có dấu hiệu tăng giá bất hợp lý, ở đó phải kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Siêu thị khuyến mãi đậm Hiện tại, Saigon Co.op đang triển khai chương trình “Mừng Ngày Hợp tác xã - Tôn vinh chất lượng Việt” trên toàn hệ thống, giảm giá đến 50% hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị GO! cũng triển khai khuyến mãi “Chào hè” trên toàn quốc, giảm mạnh nhóm hàng mùa nóng. Trong khi đó, hệ thống AEON Việt Nam đẩy mạnh chiến dịch “Giá giảm đồng hành - An tâm tiết kiệm”, kết hợp ưu đãi “Giá thấp mỗi ngày” và “Thứ tư vui vẻ”, tập trung vào thực phẩm, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, góp phần giữ giá ổn định và hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu.

THI HỒNG