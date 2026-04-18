Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được khởi công xây dựng từ cuối năm 2021, với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD, gồm có 2 tổ máy với tổng công suất thiết kế 1.330MW (công suất mỗi tổ máy 665MW). Đây là dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia, được thực hiện theo hình thức BOT.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó 60% cổ phần thuộc về các công ty Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đi vào hoạt động giải quyết việc làm cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, đóng góp nguồn ngân sách và ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực... Nhà máy cũng sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, đặc biệt trong việc góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện tại khu vực miền Bắc.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (Ultra Supercritical - USC), giúp nâng cao hiệu suất phát điện, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường. Đây là công nghệ nhiệt điện than tiên tiến nhất hiện nay đang được nhiều quốc gia ứng dụng trong mục tiêu chuyển đổi năng lượng sạch hơn...

DƯƠNG QUANG