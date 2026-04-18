Giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng trong ngày cuối tuần

Giá vàng trong nước sáng cuối tuần 18-4 tăng trở lại sau khi giá vàng thế giới vượt xa 4.800 USD/ounce.

Giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng trong ngày cuối tuần
Giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng trong ngày cuối tuần

Vào khoảng 10 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, lên 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á ngày 18-4 (giờ Việt Nam) lên 4.831,6 USD/ounce, tăng gần 41 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 17-4. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 153,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,1-18,6 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

