Kinh tế

Khánh thành nhà máy thép hơn 2.000 tỷ đồng tại Tây Ninh

Sáng 18-4, tại Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng (tỉnh Tây Ninh) diễn ra lễ khánh thành Nhà máy sản xuất, kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 15ha, có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, với hệ thống trang thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu toàn bộ từ các quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến.

Nhà máy chuyên sản xuất các dòng ống thép phục vụ xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Các sản phẩm đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như ASTM (Mỹ), BS EN (Anh), JIS (Nhật Bản)...

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, nhà máy đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước phát triển của doanh nghiệp, mà còn góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm tại địa phương.

Đây cũng là dự án tiêu biểu cho định hướng thu hút đầu tư công nghiệp quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cam kết, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đồng thời đề nghị nhà đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường, an toàn lao động, không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

QUANG VINH

