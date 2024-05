Hoàng Nguyên Thanh đồng hành giải chạy Marathon "Strong Vietnam Vũng Tàu 2024”

Ngày 31-5, Giải chạy Marathon "Strong Vietnam Vũng Tàu 2024" do Công ty Sen Vàng phối hợp Liên đoàn Điền kinh TPHCM, UBND TP Vũng Tàu tổ chức được công bố, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng ban chuyên môn Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. VĐV Hoàng Nguyên Thanh và Hoa hậu Lương Thùy Linh là đại sứ của giải.

Công bố Giải chạy "Strong Vietnam Vũng Tàu 2024"

Giải chạy "Strong Vietnam Vũng Tàu 2024" diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22-9, với quy mô tổ chức trên 10.000 người cùng nhiều cự ly khác nhau.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, cho biết từ khi công bố giải chạy, ban tổ chức nhận được nhiều sự chú ý. “Là tân binh của đường đua tổ chức marathon, chúng tôi vinh dự nhận được sự ủng hộ của đối tác, nhãn hàng, runner, đặc biệt là sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi cam kết, Strong Vietnam không chỉ dừng lại là giải chạy trong nước mà sẽ phát triển hơn nữa”, bà Dung nói.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Trưởng Ban tổ chức Strong Vietnam, cho biết giải chạy có đến 20 hoa hậu, á hậu góp mặt với tư cách runner. Ngoài ra, giải còn có sự tham gia của khách mời quốc tế là 80 thí sinh của Mr World 2024.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ thông tin chương trình

Giải chạy quy tụ 20 hoa hậu, nam vương quốc tế

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong năm 2024, tỉnh tổ chức khoảng 100 chương trình văn hóa, thể thao. Riêng chạy bộ, Sở VH-TT phối hợp doanh nghiệp, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức 10 giải lớn nhỏ. Thông qua Strong Vietnam lần này, tỉnh mong muốn quảng bá du lịch, hình ảnh tiềm năng, thế mạnh con người nơi này.

Ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM, nhận định giải chạy Strong Vietnam có kế hoạch bền vững. Điểm khác biệt của giải chạy là ngoài runner, cung đường có sự xuất hiện của các hoa hậu, á hậu, đi kèm là hoạt động văn hóa.

Ngoài ra, đại diện Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhận định, giải chạy thu hút hơn 50.000 người đến TP Vũng Tàu.

Về việc chọn Vũng Tàu là địa điểm tổ chức, Trưởng Ban tổ chức giải chạy ông Hoàng Nhật Nam, cho biết lý do lớn nhất đến từ việc thuận tiện cho di chuyển. “Vũng Tàu có cung đường đẹp mắt, ngoài ra còn là vùng đất thân thiện, nơi chúng tôi từng tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài ra, những hoạt động văn hóa trước đây được Sen Vàng tổ chức tại Vũng Tàu đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo, người dân”, ông Nam nói.

Tổ chức giải chạy quy mô hơn 10.000 runner, vấn đề an toàn, an ninh và y tế được người tham gia quan tâm hàng đầu. Ông Nguyễn Trung Hinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, khẳng định ban tổ chức đảm bảo tốt mọi khâu, tạo sân chơi an toàn và bổ ích cho runner.

“Về vấn đề an ninh, chúng tôi phân tuyến, chốt, phân luồng cụ thể cho vận động viên. Chúng tôi đảm bảo an ninh trước, trong và sau quá trình chạy. Chúng tôi đảm bảo không có việc khách tham quan, người dân lạc vào nơi chạy của vận động viên. Ban tổ chức cũng đưa ra phương án y tế tốt nhất, cứ khoảng 1.000 VĐV sẽ trang bị 1 xe cấp cứu. Tùy theo điều kiện, chúng tôi bố trí 10-15 trạm y tế. Máy thở và máy ép tim, máy tác động cơ, cung cấp oxy, đo huyết áp đều được chúng tôi bố trí đầy đủ”, ông Hinh nói.

Ngoài vấn đề sức khỏe, khán giả quan tâm đến việc có thí sinh gian lận, gây ảnh hưởng đến uy tín của giải chạy. Ông Nguyễn Trung Hinh cho hay, ban tổ chức có kế hoạch, công tác kiểm tra gian lận, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng BIB (số báo danh) giả trong quá trình chạy.

Lương Thùy Linh và Hoàng Nguyên Thanh là 2 đại sứ của chương trình

“Giải chạy chính thống đều có bộ phận và công tác kiểm tra BIB. Trong quá trình đua, trọng tài sẽ phát hiện người dùng BIB giả. Khi phát hiện gian lận, chúng tôi báo ban tổ chức, dùng chuyên môn để giải quyết trường hợp thiếu trung thực”, đại diện ban tổ chức phát biểu.

Ông Trung Hinh nói, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam có chế tài với vận động viên sử dụng BIB giả. “Khi phát hiện gian lận, chúng tôi sẽ gửi thông tin người gian lận đến các giải đấu khác và cấm họ tham gia. Liên đoàn điền kinh đã thống nhất với trưởng ban tổ chức Strong Vietnam là áp dụng máy kiểm tra BIB khi thí sinh về đích”, ông khẳng định.

TIỂU TÂN