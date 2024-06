Hoạt động chống phá Nhà nước, 2 bị cáo lãnh 24 năm tù

Hai bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, Thanh gửi hồ sơ xin tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và được công nhận là thành viên của tổ chức, được cấp bí số.

Thanh thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook “Thanh Nguyen”, sau đó đổi thành “Trần Nhân” để liên lạc với tổ chức và tham gia họp kín trên ứng dụng Free Conference Call, nghe tổ chức huấn luyện phương thức hoạt động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khi phát hiện, cơ quan có thẩm quyền đã nhiều lần nhắc nhở, răn đe và xử lý vi phạm hành chính nhưng Thanh không chấp hành, vẫn nhiều lần tái phạm.

Đồng thời, Thanh liên hệ với tổ chức để liên tục thay đổi bí số nhằm che giấu hoạt động phạm tội của mình.

Ngoài ra, Thanh còn tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn, lôi kéo người khác tham gia vào tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nhằm tuyên truyền, phát triển lực lượng. Thanh đã lôi kéo và hướng dẫn Bình cùng tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Khi tham gia tổ chức phản động nêu trên, Thanh thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bình phát tán, tuyên truyền “Hiến pháp đệ III Việt Nam cộng hòa” cho nhiều người nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã trích xuất 13 bài viết với 32 trang tài liệu do Thanh đăng tải công khai trên các trang Facebook.

Theo đó, Sở TT-TT tỉnh Tiền Giang xác định đây là tài liệu xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng lãnh tụ, Nhà nước Việt Nam.

Ngày 22-10-2021, Thanh bị Công an tỉnh Tiền Giang xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" nhưng chưa nộp phạt. Ngày 8-8-2023, Bình bị cơ quan công an bắt tạm giam. Đến ngày 19-1-2024, Thanh bị cơ quan công an bắt tạm giam.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Thanh và Bình đã bị phát hiện và ngăn chặn, nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

NGỌC PHÚC