Sáng 9-10 tại Hà Nội, nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, ra mắt cùng lúc một tập thơ và hai tập bút ký, ghi dấu bước chuyển đầy cảm xúc từ nghề báo sang văn chương.

Nhà báo Lê Xuân Sơn ra mắt bộ ba tác phẩm thơ - bút ký - du ký. Ảnh NHƯ Ý

Ba ấn phẩm mới do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành: tập thơ “Đã từ lâu tôi là người thành phố”, cùng hai tập bút ký “Mây trắng còn bay” và “Như nước dòng Mê”. Bộ sách là kết quả của nhiều năm tích lũy và sáng tạo không ngừng, mở đầu cho một hành trình xuất bản dài hơi mà tác giả đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông chia sẻ: “Với tôi, viết là một cách được sống thêm lần nữa, được đi, được nhớ và được cảm”.

Là người làm báo lâu năm, Lê Xuân Sơn không đánh mất sự nhạy bén nghề nghiệp khi bước sang địa hạt văn chương. Những trang bút ký, du ký của ông cho thấy sự giao thoa tinh tế giữa văn và báo, giữa cái nhìn khách quan của người ghi chép và cảm xúc lãng mạn của người nghệ sĩ. Ông thường nhập vai vào chính sự kiện, biến mình thành nhân vật, hòa cùng nhịp sống, cảnh vật, con người mà ông gặp trên hành trình sáng tạo.

Ở tập thơ “Đã từ lâu tôi là người thành phố” gồm 49 bài thơ, 100 trang, có phụ bản tranh là tiếng lòng của người con xa quê, một người “nông thôn đã đi xa gốc rễ của mình thời gian rất lâu”. Bên cạnh hoài niệm, thơ ông còn hướng đến những vấn đề đương đại như môi trường, biển đảo, dịch bệnh, thân phận con người giữa đổi thay xã hội.

Tác giả dùng nhiều thể thơ, đặc biệt là thể lục bát với giọng điệu mềm mại, sâu lắng. Như lời PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ nhận xét: “Tập thơ hiện rõ một Lê Xuân Sơn của thôn quê, đồng ruộng, phong tục xứ Thanh, dù lên thành phố từ lâu vẫn không phai lạt được hồn quê, tình quê, nỗi khắc khoải về mẹ cha, bạn bè, đời sống nghèo khó nơi thôn dã”.

Tập “Mây trắng còn bay” gồm 265 trang, là bút ký, chân dung hơn 20 văn nghệ sĩ nổi tiếng như Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Hữu Loan, Dương Bích Liên, Tô Ngọc Vân, Tô Hoài, Tố Hữu… Mỗi nhân vật hiện lên không chỉ bằng thông tin, mà bằng những cảm xúc, những kỷ niệm riêng mà tác giả từng trải. Theo Lê Xuân Sơn, “những giá trị tinh túy của các tài hoa đất Việt là mây trắng mãi còn bay”.

Bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng tác giả Lê Xuân Sơn

Trong khi đó, “Như nước dòng Mê”, tập bút ký dày 330 trang đưa người đọc đi qua 11 quốc gia trên bốn châu lục, từ Nhật Bản, Nga, Pháp, Cuba đến Hoa Kỳ, Ecuador. Mỗi chuyến đi là một hành trình khám phá văn hóa, lịch sử, và những sợi dây gắn bó tinh tế giữa các dân tộc với Việt Nam. Tựa đề “Như nước dòng Mê” vừa là ẩn dụ cho sự miệt mài chảy của ký ức, vừa là biểu tượng cho khát vọng hòa nhập nhưng vẫn giữ bản sắc.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ: “Tôi vẫn muốn gọi Lê Xuân Sơn là nhà thơ bởi những gì ông viết đều hé lộ một tâm hồn thi sĩ. Ông có khả năng biến những sự kiện đời thường thành những sự kiện của tâm hồn đó là quyền lực của nghệ thuật”.

Ba cuốn sách, ba dòng chảy cảm xúc cho thấy một Lê Xuân Sơn đa diện: vừa sắc sảo của người làm báo, vừa sâu lắng của người làm thơ, vừa từng trải của người đi nhiều và chiêm nghiệm nhiều.

MAI AN