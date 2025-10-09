Sáng 9-10, tại Đường Sách TPHCM, đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025. Tham dự có đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đông đảo đại biểu, doanh nhân, nhà xuất bản, tác giả và bạn đọc yêu sách.

Ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, phát biểu khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025

Tuần lễ Doanh nhân và Sách là sự kiện thường niên do Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn khởi xướng và chủ trì, phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện phía Nam, Đường Sách TPHCM và Hội đồng Sách Doanh nhân tổ chức từ năm 2020. Sự kiện nhằm tôn vinh tinh thần đọc và viết sách trong cộng đồng doanh nhân, lan tỏa giá trị tri thức và khuyến khích văn hóa học tập suốt đời trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, phát biểu tại chương trình

Sau nhiều năm tổ chức, chương trình đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới doanh nhân, nhà xuất bản và bạn đọc, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong doanh nghiệp và hình thành hình ảnh doanh nhân Việt Nam tri thức – nhân văn – sáng tạo.

Tuần lễ năm nay diễn ra trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10-10-1952 – 10-10-2025) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2025). Chuỗi hoạt động phong phú gồm: vinh danh “Top 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết”, công bố “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp”, cùng triển lãm sách “Bác Hồ với doanh nhân – doanh nghiệp”.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Văn Minh biểu dương sáng kiến của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trong việc duy trì hoạt động ý nghĩa này, góp phần phát triển văn hóa đọc giữa lòng đô thị sáng tạo. Đồng chí nhấn mạnh: “Mong rằng Tuần lễ Doanh nhân và Sách không chỉ dừng lại ở Đường Sách TPHCM, mà sẽ lan tỏa đến từng doanh nghiệp, để các lãnh đạo vừa đọc, vừa khuyến khích công nhân, người lao động cùng đọc – qua đó, không chỉ làm giàu về vật chất mà còn làm giàu về tri thức và văn hóa”.

Đồng chí Lê Văn Minh và các đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025

Danh sách "Tốp 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết năm 2025" - 13 bài giảng của giáo Tiến (Alpha Books và NXB Thế giới) của Hoàng Nam Tiến - Chinh phục cá mập (Alpha Books và NXB Thế giới) của Tôn Nữ Xuân Quyên - Không ai cản được AI (Alpha Books và NXB Lao động) của Nguyễn Tiến Huy - Chào ngày mới (Saigon Books và NXB Thế giới) của Nguyễn Tuấn Quỳnh - Lựa chọn, Thiết kế và Nuôi sống Trải nghiệm khách hàng (Saigon Books và NXB Thế giới) của Nguyễn Duy Linh Đại diện tác giả Bùi Xuân Phong và đơn vị xuất bản nhận thư khen "Tốp 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết năm 2025" của Ban tổ chức - Nông sản Việt Nam và Thế giới (Saigon Books và NXB Thế giới) của Phan Minh Thông - Nhân chuỗi cửa hàng (Giver Books và NXB Thế giới) của Phùng Thanh Ngọc - Tư duy mở (Sbooks và NXB Dân trí) của Nguyễn Anh Dũng - Tuyển đúng dùng hay (Zenbooks và NXB Dân trí) của Bùi Xuân Phong - Quản trị biến động và khủng hoảng (NXB Chính trị quốc gia Sự thật) của Lê Mạnh Hùng

