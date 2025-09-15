Học bổng đặc biệt của GC Food: Đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Tại xã Ea Riêng, Đắk Lắk, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận những suất học bổng đặc biệt từ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food). Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là một cam kết dài hạn, trao cơ hội học tập bền bỉ và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.

Cam kết dài hạn

Mỗi suất học bổng trị giá 8 triệu đồng/năm học, được trao thành 2 đợt vào đầu mỗi học kỳ. Đặc biệt, GC Food cam kết sẽ duy trì liên tục cho đến khi các em hoàn thành lớp 12. Với chính sách này, một học sinh từ lớp 6 có thể được hỗ trợ suốt 7 năm, còn học sinh bậc THPT sẽ nhận học bổng xuyên suốt 3 năm cuối cấp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thành viên HĐQT GC Food, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Cùng với học bổng, GC Food còn trao phần thưởng khích lệ hơn 10 triệu đồng cho 10 em học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học 2024-2025, vừa là sự động viên vừa ghi nhận những nỗ lực vượt khó vươn lên của các em học sinh.

Vượt khó để học tốt hơn

Em Sùng Thị Pàng, học sinh lớp 11 Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ, là chị cả trong gia đình 6 anh chị em. Ba mẹ đều làm thuê với thu nhập bấp bênh, gia đình gánh khoản nợ khoảng 150 triệu đồng. Dù vậy, Pàng vẫn kiên trì học tập trên quãng đường 14 km mỗi ngày, với ước mơ trở thành chiến sĩ công an. Em chia sẻ: “Học bổng này giúp giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ và tiếp thêm động lực để em học thật tốt”.

Học sinh Trường THCS Lê Đình Chinh vui mừng nhận học bổng từ GC Food

Em Trần Nguyễn Ngọc Trà Giang, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Đình Chinh, cũng có hoàn cảnh éo le, cha mất sớm, mẹ vừa làm thuê vừa bán bánh chuối để nuôi ba chị em, lại đang mang bệnh u tuyến giáp và gánh khoản nợ hơn 80 triệu đồng. Dẫu vậy, Giang vẫn giữ vững thành tích học tập với ước mơ trở thành giáo viên. Em bày tỏ: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ những học sinh khó khăn như em bây giờ”.

Năm ngoái, khi GC Food trao học bổng, em Dương Trung Hiếu là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Cha mẹ chia tay, mẹ em một mình gồng gánh nợ nần và nuôi con bằng công việc làm thuê nhỏ lẻ. Tháng 7 vừa qua, Hiếu đã đạt 26,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào Đại học Kinh tế TPHCM. Trong thư gửi GC Food, Hiếu viết: “GC Food không chỉ trao cho em cơ hội học tập mà còn truyền cho em niềm tin để không bỏ cuộc. Sau này, em mong có thể quay lại giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh như em”.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp GC Food trao tặng học bổng dài hạn cho học sinh vùng cao

Ở những ngôi trường vùng cao Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều em học sinh đang từng ngày nỗ lực vượt qua thiếu thốn để đến lớp. Các em mang trong mình khát vọng học tập, xem con chữ như con đường duy nhất để đổi thay cuộc đời. Mỗi ngày đến trường, các em không chỉ học kiến thức mà còn học cách kiên cường trước khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

Ý nghĩa vượt khỏi giá trị vật chất

Đối với học sinh nghèo, học bổng không chỉ là khoản hỗ trợ để mua sách vở, đồng phục hay đóng học phí. Đó còn là điểm tựa tinh thần, là lời khẳng định rằng các em không đơn độc trên hành trình tìm kiếm tri thức.

Trong bối cảnh cơ hội giáo dục giữa miền núi và đô thị vẫn còn chênh lệch, những cam kết đồng hành dài hạn như của GC Food càng trở nên quý giá, giúp học sinh nghèo không bị bỏ lại phía sau.

Đoàn thiện nguyện GC Food chuẩn bị quà tặng là bánh kẹo, dụng cụ học tập cho các em học sinh vùng cao

Ngoài học bổng, GC Food còn thực hiện nhiều chương trình vì sự phát triển giáo dục: “Trò chuyện với tương lai – Cùng em đọc sách” hợp tác cùng nhà văn Phương Huyền, lan tỏa văn hóa đọc; đồng hành cùng Food Bank Việt Nam mang những bữa ăn yêu thương đến trẻ em yếu thế, hay tạo môi trường học tập sáng tạo cho sinh viên qua các buổi giao lưu, khuyến khích phát huy tiềm năng.

Cuối tháng 8 vừa qua, GC Food cũng đã thực hiện hành trình “Chở nắng lên non – Cùng em đến trường” tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng). Chương trình đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, hơn 300 phần quà cho học sinh, cùng với đó là những nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày. Những món quà nhỏ bé ấy, với các em, lại là điều quý giá.

Những hoạt động này cho thấy rõ quan điểm của doanh nghiệp là phát triển bền vững còn là sự đầu tư cho thế hệ trẻ - nguồn lực quyết định tương lai đất nước.

Các em học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn vẫn luôn nỗ lực đi tìm con chữ

Mỗi suất học bổng được trao đi không chỉ mang theo sự hỗ trợ, mà còn gửi gắm niềm tin vào ý chí và nghị lực của các em học sinh. Chính niềm tin đó đã góp phần thắp sáng ước mơ, khuyến khích các em học tập và rèn luyện để sau này quay lại đóng góp cho cộng đồng.

THANH CHIÊU